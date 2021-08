Invasione di scarafaggi a Bastia, zona XXV Aprile, le foto

Invasione di scarafaggi o blatte marroncini nel quartiere di XXV Aprile a Bastia Umbra. Una cosa mai vista non si capisce il motivo di tutto questo. Sui social dilagano i commenti con tante foto. Da via Gran Sasso a via Lago di Como, ma c’è anche Via Adige, via Lago di Garda pieno, sia fuori e dentro casa…nei pianerottoli. I residenti con armi proprie cercano di debellarli autonomamente, ma i risultati non sono efficaci, più ne muoiano, più che compaiono.

“Un’invasione di scarafaggi marroncini, più piccoli delle solite blatte nere” – scrivono i residenti nel gruppo sei de la bastia se-. “Abitando al primo piano fortunatamente non arrivano ma garage, giardini, portone sono invasi. È una cosa ripugnante camminare e non schiacciarle è impossibile. Il nostro condominio ha previsto un intervento di disinfestazione ma poco si fa se non lo si estende a tutta l’area. Non so se è competenza del comune della ASL ma credo sia necessario intervenire e subito!”

Giorni fa era già stata segnalata la cosa, ma senza alcun risultato. “Quattro giorni l’avevo segnalato e avevo fatto anche una foto. Ma vedo che questa cosa non è interessata a nessuno. Escono di notte sotto i pali della luce, nei campi dappertutto. Per piacere sindaco faccia qualcosa grazie” – sollecita una residente.