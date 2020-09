Investito sulle strisce pedonali a Bastiola, ferito un uomo

Investito sulle strisce pedonali a Bastiola di Bastia Umbra. E’ accaduto in via del Popolo nel pomeriggio di oggi. L’uomo – per cause in corso di accertamento – mentre attraversava all’altezza di un supermercato è stato preso in pieno dalla vettura, finendo rovinosamente a terra. Sul posto la polizia locale di Bastia Umbra per la dinamica dell’incidente e un’ambulanza del 118, proveniente dall’ospedale di Assisi. All’arrivo dei soccorsi era cosciente, ma lamentava dolori. Da quanto appreso non sarebbe in pericolo di vita. L’investito è stato trasportato nel nosocomio di Assisi per ulteriori accertamenti e poi trasferito all’ospedale Santa Maria della Misericordia.