Morta Carolina Balzano, Bastia Umbra e Croce rossa in lutto

Croce Rossa in lutto, lunedì l’ultimo saluto alla volontaria

📌 FLASH NEWS – Bastia Umbra piange Carolina Balzano, volontaria della Croce Rossa, scomparsa il 9 ottobre dopo una lunga malattia. I funerali si terranno lunedì 12 ottobre alle 15.30 nella chiesa di San Michele Arcangelo. per ultimo saluto.

Il lutto che ha colpito la comunità di Bastia Umbra

La comunità di Bastia Umbra piange la scomparsa di Carolina Balzano, morta il 9 ottobre dopo una lunga malattia. La notizia ha suscitato profondo cordoglio tra quanti la conoscevano e avevano avuto modo di apprezzarne negli anni la disponibilità e l’impegno verso gli altri.

Carolina Balzano – 58 anni – era infatti una figura conosciuta soprattutto per la sua attività di volontaria della Croce Rossa di Bastia Umbra, alla quale aveva dedicato tempo ed energie. Il suo impegno nel volontariato l’aveva portata a essere vicina alle persone in difficoltà, con una presenza costante e disponibile.

La sua morte lascia un vuoto tra familiari, amici, colleghi e volontari che avevano condiviso con lei esperienze e momenti legati all’attività della Croce Rossa e alla vita della comunità bastiola.

L’impegno nella Croce Rossa di Bastia Umbra

Una parte significativa della vita di Carolina Balzano – napoletanta di origine e bastiola di adozione – è stata caratterizzata dal servizio prestato come volontaria. Un’attività portata avanti con entusiasmo e generosità, mettendo a disposizione degli altri il proprio tempo e la propria disponibilità.

Nel corso degli anni era diventata un punto di riferimento per colleghi, altri volontari e cittadini, grazie alla propensione ad aiutare chi si trovava nel bisogno. Un tratto personale che aveva contribuito a renderla conosciuta e apprezzata a Bastia Umbra.

Il ricordo che emerge nelle ore successive alla sua scomparsa è quello di una donna capace di offrire sostegno senza sottrarsi alle necessità degli altri. Una presenza legata in modo particolare al mondo del volontariato e all’attività della Croce Rossa sul territorio.

La lunga malattia affrontata con forza

Carolina Balzano ha dovuto confrontarsi con una lunga malattia, affrontando anche i momenti più difficili con determinazione. Le persone che le sono state accanto durante questo percorso ne ricordano la forza e il coraggio mostrati fino all’ultimo.

La sua capacità di affrontare la prova della malattia ha lasciato un segno profondo tra coloro che le erano vicini. Anche in questa fase della sua vita, il ricordo è quello di una persona capace di mantenere dignità e fermezza davanti alle difficoltà.

La notizia della morte, avvenuta il 9 ottobre, si è rapidamente diffusa a Bastia Umbra, raggiungendo le numerose persone che nel tempo avevano conosciuto Carolina attraverso rapporti personali oppure grazie alla sua attività di volontariato.

I funerali nella chiesa di San Michele Arcangelo

L’ultimo saluto a Carolina Balzano è previsto per lunedì 12 ottobre alle ore 15.30. I funerali saranno celebrati nella chiesa di San Michele Arcangelo a Bastia Umbra.

La cerimonia offrirà a familiari, amici e alle persone che l’hanno conosciuta l’occasione di raccogliersi per l’ultimo saluto. Sarà anche il momento nel quale la comunità potrà ricordare una donna che aveva scelto di dedicare parte del proprio tempo al servizio degli altri attraverso l’attività nella Croce Rossa.

La scomparsa di Carolina Balzano colpisce così Bastia Umbra e il mondo locale del volontariato, che perdono una presenza conosciuta per la disponibilità, la generosità e la vicinanza dimostrate negli anni verso chi aveva bisogno di aiuto.

Alla famiglia e a tutte le persone che le hanno voluto bene giungono le più sentite condoglianze della redazione.