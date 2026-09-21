Morta Patrizia Frapiccini, il cordoglio del gruppo della Sagra

Gli amici della Sagra ricordano il suo sorriso e la passione

📌 FLASH NEWS – Il gruppo giovanile di Costano esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Patrizia. Gli amici della Sagra della porchetta ricordano il suo aiuto prezioso, la disponibilità, la passione e il sorriso con affetto.

Il cordoglio del gruppo giovanile

Il gruppo giovanile di Costano si è stretto con profondo dolore attorno al marito Pasquale, ai figli Sofia e Andrea per la prematura scomparsa di Patrizia.

Gli amici della Sagra della porchetta di Costano hanno affidato a un messaggio il loro cordoglio, ricordando il legame costruito con Patrizia nel corso degli anni e durante le numerose serate trascorse insieme.

L’impegno per la Sagra della porchetta

Nel ricordo del gruppo emergono soprattutto l’aiuto, la disponibilità e la passione che Patrizia dedicava ogni anno alla manifestazione. Una presenza considerata preziosa per quanti collaborano all’organizzazione della tradizionale sagra di Costano.

Il gruppo ha voluto ricordare anche la sua energia instancabile e il sorriso con cui accompagnava i momenti condivisi. Caratteristiche rimaste impresse nella memoria degli amici che hanno lavorato al suo fianco.

Un ricordo custodito dagli amici

La comunità legata alla Sagra della porchetta conserverà il ricordo di Patrizia e del contributo offerto alla manifestazione. Gli amici hanno espresso la certezza che la sua presenza e la sua luce continueranno a vivere nei loro cuori.

Il messaggio si conclude con una manifestazione di affetto rivolta a Patrizia e con la vicinanza del gruppo giovanile ai suoi familiari.

Il funerale avrà luogo Lunedì 21 alle ore 10,30 presso la chiesa Parrocchiale di San Marco.

Al termine della Santa Messa seguirà la tumulazione nel cimitero locale.

La cara salma riposa presso la Casa Funeraria Gruppo la Pace in via Cecci 18, Santa Maria degli Angeli

orari mattina ore 8,30 / 12,30 pomeriggio 15,00 / 19,30