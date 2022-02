Morta Teresa Morettoni, Bastia piange la sua storica e critica d’arte

E’ morta Teresa Morettoni, storica e critica d’arte di Bastia Umbra. La notizia è arrivata come un fulmine al ciel sereno. E’ venuta a mancare oggi in seguito a un malore sopraggiunto sabato.

Tanti i messaggi sui social e suo profilo Facebook a cominciare da Francesca: “Una notizia inaspettata che non può fare altro che dare un senso di vuoto…Ci ha lasciato Teresa Morettoni un grande cuore… un grande cuore verde. Fortunato chi come noi ha avuto la possibilità di incontrarla nel proprio cammino…”

“Prendiamo parte alla dolorosa perdita della nostra rionale Teresa Morettoni avvicinandoci alla famiglia come più possiamo. Ciao Teresa! Sarai sempre un’istituzione per la nostra festa che tanto hai amato e per la quale hai fatto tanto. Noi tutti ti dobbiamo molto. Grazie, il tuo Rione San Rocco”.

Teresa era molto conosciuta per via della sua attività di storica, insegnante e critica d’arte. Ha dato tanto alla città, è stata curatrice di tante mostre, ha organizzato eventi e partecipato ad attività culturali del Palio de San Michele, in parrocchia, come catechista e organizzatrice delle cerimonie e molto altro. Per ultimo insegnava anche all’Università Libera di Bastia. Sì, Bastia Umbra perde una vera e propria ricchezza culturale, ma soprattutto umana.

Noi, per non dimenticarla, vi proponiamo un’intervista video fatta nel 2018, in occasione della mostra “La Potenza dell’Angelo”