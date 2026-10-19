Morto Antonio Serlupini, fondatore della Casa del Giocattolo, aveva 87 anni

Commercio e podismo in lutto: esequie il 20 ottobre a Bastia

📌 FLASH NEWS – Bastia Umbra piange Antonio Serlupini, morto a 87 anni. Fondatore della Casa del Giocattolo e già presidente di ASPA Bastia, sarà salutato martedì 20 ottobre 2026 alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo.

È morto nella serata di domenica 18 ottobre 2026, all’età di 87 anni, Antonio Serlupini, imprenditore conosciuto a Bastia Umbra per la Casa del Giocattolo e per il suo impegno nel podismo. La sua attività aveva attraversato il commercio, la rappresentanza di categoria e l’associazionismo sportivo, ambiti nei quali aveva ricoperto incarichi e costruito rapporti con il territorio.

La nascita della Casa del Giocattolo

La vicenda imprenditoriale di Antonio Serlupini aveva preso avvio nel 1969, con la fondazione della Casa del Giocattolo. All’origine del negozio c’era la passione per il mondo dei bambini, maturata nella famiglia che aveva appena formato con la moglie Lucia.

L’attività si era affermata come riferimento per Bastia Umbra e per i centri vicini. Nel tempo, il progetto aveva assunto una dimensione familiare sempre più ampia: Antonio Serlupini aveva trasmesso il proprio interesse ai figli Anna Rita, Barbara e Stefano, coinvolgendo successivamente anche le nipoti.

Il negozio era così diventato un’esperienza condivisa da tre generazioni, nelle quali il rapporto tra familiari si era accompagnato alla continuità del lavoro. Un percorso sviluppato attraverso il passaggio della stessa passione dal fondatore ai suoi discendenti.

Gli incarichi nelle associazioni del commercio

Accanto alla gestione dell’impresa, Antonio Serlupini aveva dedicato parte del proprio tempo alla rappresentanza degli operatori economici. Era stato presidente della Confcommercio di Bastia Umbra e, in seguito, aveva aderito alla Confesercenti.

Attraverso queste esperienze aveva messo le competenze acquisite nel lavoro a disposizione del commercio cittadino. Il suo impegno non si era quindi limitato alla conduzione del negozio, ma aveva compreso anche la partecipazione alla vita delle organizzazioni di categoria.

Le gare e la presidenza dell’ASPA Bastia

Lo sport aveva occupato un altro spazio importante nella sua vita. Appassionato di podismo, Antonio Serlupini aveva partecipato come atleta amatore a numerose competizioni, sia in Umbria sia nel resto d’Italia.

Alla pratica della corsa aveva affiancato la responsabilità associativa, guidando a lungo come presidente l’ASPA Bastia, Associazione Sportiva Podistica Amatori. In questo ruolo aveva contribuito a promuovere lo sport anche come occasione di incontro e amicizia, unendo l’interesse per le gare alla dimensione collettiva dell’attività.

L’ultimo saluto a San Michele Arcangelo

I funerali saranno celebrati martedì 20 ottobre 2026, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo a Bastia Umbra.

La redazione di Terrenostre ha espresso vicinanza alla moglie Lucia, ai figli Anna Rita, Barbara e Stefano, alle nipoti e agli altri familiari. Nel ricordo dedicato ad Antonio Serlupini ne ha sottolineato la disponibilità verso gli altri, l’impegno professionale e la partecipazione alla vita della comunità.