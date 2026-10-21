Morto don Francesco Fongo, una vita dedicata alle comunità

Comunità in lutto, venerdì i funerali a San Rufino ad Assisi

📌 FLASH NEWS – È morto don Francesco Fongo, sacerdote amato a Bastia Umbra e Cannara. I funerali venerdì 23 ottobre alle 15 nella Cattedrale di San Rufino ad Assisi. Da oggi 21 ottobre alle 15 la salma sarà esposta all’Ospedale di Assisi.

Una vita al servizio delle comunità

Don Francesco Fongo è morto nella notte tra il 20 e il 21 ottobre 2026. La sua scomparsa unisce nel dolore Bastia Umbra e Cannara, le comunità nelle quali ha esercitato il ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di famiglie e dedicando particolare attenzione alla crescita dei giovani.

L’annuncio è stato diffuso dalla parrocchia di San Michele Arcangelo di Bastia Umbra. A comunicarne la morte sono anche la sorella Giuseppina, i nipoti Francesco e Annarita con Emiliano, i pronipoti Damiano, Simone e Paolo e tutti i parenti.

Originario di Assisi, il sacerdote aveva legato una parte fondamentale della propria vita a Bastia Umbra, prima di proseguire il servizio pastorale a Cannara. Le testimonianze raccolte dopo la notizia ne ricordano il carattere deciso, la tenacia e la disponibilità a impegnarsi nelle iniziative rivolte alle persone.

L’oratorio e il legame con Bastia Umbra

La comunità di San Michele Arcangelo lo ricorda come parroco e priore per quasi trent’anni. Nel messaggio di commiato emerge soprattutto il suo impegno per un oratorio capace di accogliere i ragazzi e diventare luogo di incontro, formazione e condivisione.

Diverse attività nate durante il suo ministero continuano ancora oggi nella vita parrocchiale. Un posto particolare occupava il Palio di San Michele Arcangelo, che don Francesco viveva come occasione per riunire la città, coinvolgendo bambini, adulti e anziani nella festa patronale.

Tra i ricordi condivisi figurano anche due traguardi pubblici: i cinquant’anni di sacerdozio, celebrati nel 2021, e il conferimento del San Michele d’Oro nel 2022, riconoscimento attribuito dal Comune di Bastia Umbra per il suo impegno e il rapporto costruito con la città.

Il ricordo personale di Erigo Pecci

Il sindaco di Bastia Umbra, Erigo Pecci, ha affiancato alla riconoscenza dell’Amministrazione comunale una testimonianza che attraversa la propria storia familiare.

Pecci aveva conosciuto don Francesco da bambino, durante il percorso della Prima Comunione, proseguito poi con la Cresima e il dopocresima. Nel suo ricordo trovano spazio i campeggi parrocchiali, gli incontri formativi e le esperienze vissute insieme agli altri ragazzi.

Fu lo stesso sacerdote a celebrare il matrimonio del sindaco nella Basilica di San Pietro ad Assisi. Successivamente accompagnò anche i suoi figli nei sacramenti del Battesimo, della Prima Comunione e della Cresima. Una presenza alla quale Pecci associa consigli, insegnamenti e la capacità di offrire una guida nei passaggi importanti della vita.

Le iniziative e gli affetti a Cannara

Il sindaco di Cannara, Fabrizio Gareggia, ha ricordato il coraggio e l’energia con cui don Francesco affrontava le difficoltà, sottolineando la sua dedizione ai giovani e la capacità di spendersi senza riserve per la comunità.

Una cittadina di Cannara ne ha ripercorso l’attività attraverso esperienze concrete: i campi scuola, la nascita della Locanda del Curato, l’iniziativa Babbo Natale vien dal fiume e l’impegno per la realizzazione del Santuario di Piandarca.

La stessa testimonianza restituisce anche il suo amore per la montagna. Durante le escursioni guidava il gruppo con entusiasmo e passo sostenuto. Tra i ricordi personali compare inoltre una trasferta del 2015 a Valdocco, a Torino, insieme ai cooperatori: un’esperienza custodita attraverso una fotografia scattata sul pullman del ritorno.

L’ultimo saluto nella Cattedrale di San Rufino

La salma sarà esposta da mercoledì 21 ottobre, alle ore 15, presso l’Ospedale di Assisi.

I funerali saranno celebrati venerdì 23 ottobre alle ore 15 nella Cattedrale di San Rufino ad Assisi. Seguirà l’inumazione nel cimitero di Assisi.

La famiglia chiede non fiori, ma opere di bene da devolvere all’associazione Con Noi. Per informazioni è possibile rivolgersi a Naof Bastia Umbra, al numero 0758001633.

Don Francesco Fongo, nato ad Assisi e per anni sacerdote prima a Bastia, dove ha operato per una trentina di anni e che lo ha insignito nel 2022 del riconoscimento San Michele d’Oro, e poi a Cannara, è morto a 79 anni.