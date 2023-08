Nascondevano la droga in due abitazioni a Bastia Umbra, arrestati

I Carabinieri del Comando Compagnia di Assisi hanno arrestato due cittadini albanesi, un uomo di 35 anni e uno di 21 anni, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari sono intervenuti a seguito di segnalazioni da parte di residenti che avevano notato un comportamento sospetto in due diverse abitazioni situate in diverse località di Bastia Umbra. Gli abitanti avevano notato un frequente via vai di autovetture e persone in queste zone.

Dopo un’accurata attività di osservazione, i Carabinieri hanno fatto ingresso in una delle abitazioni. In quel momento, uno dei cittadini albanesi ha tentato di gettare fuori dalla finestra un involucro di cellophane alla vista dei militari. L’involucro è stato successivamente recuperato e al suo interno sono stati trovati circa cinquanta grammi di cocaina.

Durante la perquisizione all’interno dell’abitazione, sono stati scoperti circa duemila euro in contanti, una bilancia elettronica di precisione e attrezzature utilizzate per il taglio e la preparazione delle dosi di cocaina. Nel cortile, nascosto in una buca, è stato scoperto un barattolo di vetro contenente un altro chilogrammo di cocaina e un’altra bilancia elettronica utilizzata per il confezionamento della droga.

Le operazioni di perquisizione sono state estese anche a un’altra abitazione frequentata dai due uomini. Qui sono stati trovati altri cinquanta grammi di cocaina, suddivisi in 56 dosi pronte per la vendita.

I due cittadini albanesi sono stati arrestati con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le procedure di rito, sono stati portati presso la Casa Circondariale di Perugia, dove rimarranno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’interrogatorio di garanzia e la convalida dell’arresto.