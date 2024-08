Nuovo T-Red installato a Bastia Umbra per rilevare infrazioni [FOTO]

Nuovo T-Red installato a Bastia Umbra per rilevare infrazioni

Un nuovo dispositivo di rilevamento delle infrazioni stradali, noto come T-Red, è stato installato a Bastia Umbra all’incrocio tra via delle Nazioni, via Hochberg e via Atene. Il T-Red, progettato per fotografare le targhe dei veicoli che superano la barra d’arresto con il semaforo rosso, invia automaticamente le immagini al server della Polizia Locale di Bastia Umbra.

L’installazione del T-Red è stata completata questa mattina dall’azienda incaricata. Il dispositivo è stato posizionato in entrambe le direzioni, sia verso Umbriafiere sia verso Bastiola, e anche per chi svolta in via Atene. L’apparecchio di ultima generazione è stato montato con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale in una zona dove spesso il semaforo rosso non viene rispettato, soprattutto durante le ore notturne.

I cittadini che hanno assistito all’installazione del dispositivo hanno espresso preoccupazione, inviando numerosi messaggi di allarme. Tuttavia, fonti ufficiali hanno confermato che il T-Red non è ancora attivo e che al momento non sono previste multe. Il comune di Bastia Umbra ha ritenuto necessaria l’installazione del T-Red a causa dei frequenti incidenti stradali causati dal mancato rispetto del semaforo rosso.

Il T-Red è un sistema avanzato che utilizza telecamere ad alta risoluzione per catturare immagini nitide delle targhe dei veicoli che commettono infrazioni. Una volta attivo, il dispositivo sarà in grado di rilevare automaticamente i veicoli che attraversano l’incrocio con il semaforo rosso e inviare le immagini al server della Polizia Locale per l’elaborazione delle multe.

L’installazione del T-Red a Bastia Umbra fa parte di un più ampio sforzo per migliorare la sicurezza stradale nella città. Le autorità locali sperano che il dispositivo possa contribuire a ridurre il numero di incidenti stradali e a promuovere il rispetto delle norme del codice della strada. Il T-Red però sarà attivato solo dopo un periodo di prova e che i cittadini saranno informati in anticipo.