Piante secche a Bastia Umbra, vicino la chiesa, non ricevono acqua da settimane 📸 FOTO

Piante secche a Bastia Umbra, vicino la chiesa, non ricevono acqua da settimane

“Far morire delle piante così fa veramente male, solo a vederle”. E’ il commento sdegnato di un cittadino che stamani si è trovato davanti alcune piante secche, abbandonate e senza acqua. “Facendo una passeggiata stamattina li ho trovati lungo la strada, dietro la nuova chiesa di San Marco, quella che da Santa Lucia collega la zona di XXV Aprile a Bastia Umbra”.

Il cittadino ha inviato in redazione alcune foto commentandole. “Le piante sono essiccate abbandonate al loro destino. Il loro colore, chiaramente, fa capire che non ricevono acqua da settimane. Attorno alle piante erba alta e già secca. Un viale alberato che di verde non ha più nulla, solo erba alta e seccume”.

“E’ l’ennesima dimostrazione che a chiacchere sono fenomenali – spiega il cittadino – ma dopo, quando si tratta di fare i fatti, questi sono i risultati se non gli dai l’acqua. Questi sono lavori fatti con i soldi pubblici. Le piante sono state messe, non vengono su da sole. Non puoi piantarle – conclude – spendere tutti questi soldi, fare tutto intorno un’impalcatura per farle crescere e senza prevedere un impianto di irrigazione”.

Il perché di tutto questo è emerso in seguito. L’area una volta apparteneva a un privato. Ora non lo è più perché il Comune l’ha espropriata, quindi annaffiare le piante è compito dell’Amministrazione. Un privato ha eseguito i lavori a proprie spese, poi il Comune è diventato il proprietario. Il collaudo è stato fatto lo scorso inverno.

Da quanto apprendiamo successivamente pare che l’acqua sia stata data. È stata incaricata la cooperativa già da tempo per annaffiarle, ma qualcosa non ha funzionato. L’ufficio che si occupa del verde pubblico sta facendo le dovute verifiche insieme all’Agronomo per capire cos’è che non ha permesso alle piante di rimanere in vita.