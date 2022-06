Picchiato violentemente a Bastia, tre contro uno, ragazzo finisce in ospedale

Un ragazzo è finito al pronto soccorso dell’Ospedale di Perugia, dopo essere stato violentemente picchiato da tre persone. E’ accaduto a Bastia Umbra in via Filippo Turati, intorno alle ore 19 di ieri sera, 22 giugno.

Circola un foto

Nella foto che circola si vedono tre ragazzi che scendono da una macchina bianca, lasciata in mezzo alla strada, per menare violentemente un altro giovane (quello con la maglia blu), fino a trascinarlo a terra, con calci e pugni addosso a lui.

Tre contro uno

Picchiato forte, tre contro uno, tanto da mandarlo in ospedale. L’immagine fa rabbrividire. Il giovane aggredito è indifeso, da solo, lui contro tre, e non sa come fare per evitare le botte. Si copre il volto per non farsi colpire. Il tutto davanti ai residenti imperterriti che urlavano di fermarsi.

I carabinieri

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che si sono presi cura del giovane ferito. Sono arrivati anche i carabinieri che hanno raccolto le varie testimonianze, ma dei tre aggressori, al momento, non c’è traccia. Sono scappati subito dopo. Non si conoscono i motivi del pestaggio, su questo indagano i militari. Qualcuno è riuscito a prendere il numero della targa. C’è un video che gira sulle chat, che racconterebbe meglio la cosa, ma ancora non ne siamo entrati in possesso.