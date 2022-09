Piove dentro la scuola materna di via Pascoli, arriva denuncia Pd 🔴 [Video]

Search for: Search Button

Piove dentro la scuola materna di via Pascoli, arriva denuncia Pd

Piove dentro la scuola – Alla luce della tornata elettorale di ieri si apre una fase di riflessione all’interno di ciascuna forza politica. Ma il dato amministrativo che ci preme mettere in luce è lo stato di degrado in cui versano le scuole del nostro territorio comunale. Tutti i cittadini ed elettori hanno potuto osservare e commentare il grave disagio a cui sono costretti a trascorrere le ore scolastiche i nostri ragazzi.

Abbiamo raccolto una consistente documentazione fotografica

Abbiamo raccolto una consistente documentazione fotografica da far accapponare la pelle. Presso la Scuola di Via Pascoli abbiamo trovato secchi pieni dell’acqua dell’acqua che filtrava attraverso il soffitto, pavimenti bagnati (in alcuni tratti quasi allagati), mura ammuffite che creano un ambiente umido veramente insalubre per chi trascorre in questo edificio buona parte della giornata.

Per non parlare della nuova Scuola Elementare di XXV Aprile

Per non parlare della nuova Scuola Elementare di XXV Aprile: attraverso la tettoia di ingresso entra acqua che ricade all’interno della porta d’ingresso, bagnando il pavimento che diventa pericoloso e creando umidità. Abbiamo osservato recentemente dai nostri vicini marchigiani quanto i cambiamenti climatici rendano imprevedibile il maltempo e quanto sia strettamente necessario non farci trovare impreparati per evitare situazioni infauste.

Non è ammissibile che nelle nostre scuole ci siano infiltrazioni

Non è ammissibile che nelle nostre scuole ci siano infiltrazioni e disagi legati al maltempo, e questo discorso vale ancora di più per l’edificio scolastico di più recente costruzione del nostro Comune. Non è la prima volta che denunciamo la situazione dei nostri edifici scolastici, ma l’Amministrazione non ha mai risposto, né in maniera formale né in maniera fattuale e concreta.

E’ una vergogna

E’ una vergogna, non c’è alcuna cura e attenzione da parte degli amministratori. Chiediamo nuovamente che l’Assessore competente verifichi sul posto quanto stiamo denunciando da cui ne segua un intervento immediato! Segreteria PD Bastia Umbra Gruppo Consiliare PD Bastia Umbra/PD