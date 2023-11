Pitbull, ferito gravemente, è stato trovato a Bastiola, portato in clinica universitaria

Non è chiaro come sia finito lì. A notare la bestiolina ferita un altro cane, condotto a spasso dal suo padrone. Il piccolo amico a quattro zampe ha reagito abbaiando, attirando l’attenzione delle persone in zona. In risposta all’incidente, il servizio veterinario della Usl Umbria 1 è stato immediatamente allertato e si è precipitato sul luogo.

Il tecnico veterinario che è intervenuto per valutare le ferite del cane ha avanzato l’ipotesi che l’animale possa essere stato investito da un mezzo pesante, suggerendo le possibili cause delle lesioni. La situazione è apparsa critica, e pertanto, è stata presa la decisione di trasportare immediatamente il cane alla clinica universitaria veterinaria di via San Costanzo, a Perugia, per ricevere le cure necessarie.

Il pitbull appartiene a una signora residente a Bastia Umbra, ed è scappato questa mattina alle ore 6 da casa forse a causa delle avverse condizioni meteorologiche, compresi i tuoni che l’hanno fatto spaventare. La sua condizione precaria richiederà ora cure specializzate e l’assistenza di professionisti veterinari per garantire una pronta guarigione. Della vicenda è stato informato il comando dei carabinieri forestali.