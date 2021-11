Pitbull nero in giro per la città senza museruola, arriva segnalazione

Un pitbull nero è stato visto girovagare per la città di Bastia Umbra e per la precisione in zona Borgo I Maggio. La segnalazione arriva da un cittadino che preoccupato scrive: “Stamattina in zona Borgo I Maggio ho visto il classico pitbull nero, lo stesso che aveva già azzannato un ragazzo quest’estate, azzannato un altro padrone ed il suo cane. Penso che sia molto pericoloso portare in giro senza museruola un cane di questa stazza, visti anche i precedenti. Questa segnalazione sia di monito per chi abita nella zona della presenza di questo cane, che non ha nessuna colpa se non quella di avere dei padroni sicuramente poco attenti e con poca responsabilità civile”.

Di Morena Zingales

Fonte: Segnalazione arrivata in redazione

Facendo mente locale, in effetti, di questo cane ne parlammo tempo fa e per la precisone a settembre 2020. All’epoca scappò saltando il recinto di un’abitazione a piano terra, ed aggredì un altro cane, un Segugio, e il suo padrone che stavano passeggiando. Il fatto successe proprio in via Sicilia, appunto, zona Borgo I Maggio. E all’epoca il proprietario portò il cane all’Usl. All’esito della visita emerse che il pitbull non era aggressivo, solo quando esce deve avere la museruola. Cosa che, stando alla segnalazione del cittadino, non avviene regolarmente.