Polizia, due denunciati e una espulsione, fermati alla stazione di Bastia

Si tratta di un 32 enne e di un ragazzo di 24 anni. Il primo aveva a proprio carico un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale e per questo è stato denunciato e condotto presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Perugia. Sarà espulso. Il 24 enne, che è residente a Napoli, si è rifiutato di farsi identificare. Per bloccarlo, visto che opponeva resistenza, l’anticrimine ha chiesto l’aiuto della squadra volante. Non è stato facile, ma alla fine l’africano è stato bloccato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.