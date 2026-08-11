Quiete nei parchi, Bastia Umbra richiama le regole contro i rumori

Controlli nei parchi da mezzanotte alle sette contro rumori.

📌 FLASH NEWS – Bastia Umbra richiama al rispetto della quiete nei parchi e nelle aree verdi. Tra le 24 e le 7 vietati schiamazzi e comportamenti che disturbano i residenti. Chiesti controlli mirati alle Forze dell’Ordine nelle ore notturne.

L’Amministrazione comunale di Bastia Umbra richiama cittadini e frequentatori di parchi, giardini pubblici e aree verdi al rispetto delle regole già previste dal Regolamento comunale di Polizia Urbana. L’intervento punta a garantire una corretta utilizzazione degli spazi pubblici, salvaguardando contemporaneamente la quiete dei residenti, il decoro urbano e il patrimonio appartenente alla collettività.

Il Comune non introduce nuove limitazioni, ma richiama l’attenzione sulle disposizioni attualmente in vigore, anche alla luce delle segnalazioni ricevute negli ultimi mesi. Le criticità indicate riguardano soprattutto episodi verificatisi durante le ore serali e notturne nelle aree verdi e nelle zone immediatamente circostanti.

Il divieto previsto tra le 24 e le 7

Il riferimento normativo è l’articolo 13 del Regolamento comunale di Polizia Urbana, dedicato alla tutela dei giardini pubblici e delle aree verdi. La disposizione stabilisce che nella fascia compresa tra le ore 24 e le ore 7 non devono essere creati assembramenti rumorosi né devono essere tenuti comportamenti capaci di compromettere il riposo delle persone che abitano nelle vicinanze.

Il divieto riguarda quindi grida, canti, giochi e altre condotte rumorose che possano arrecare disturbo durante le ore destinate al riposo. L’obiettivo del richiamo dell’Amministrazione è rendere effettivo il rispetto di una norma già presente nel regolamento cittadino e favorire una convivenza equilibrata tra chi utilizza gli spazi verdi e chi risiede nelle aree circostanti.

Segnalati schiamazzi e abbandono di rifiuti

Le problematiche evidenziate non riguardano esclusivamente il rumore. Tra le situazioni segnalate figurano infatti anche episodi di abbandono di rifiuti e comportamenti che rischiano di compromettere la pulizia e il decoro delle aree pubbliche.

Condotte di questo tipo possono incidere sulla piena fruibilità di parchi e giardini e comportare inoltre un maggiore impegno nelle attività di manutenzione. Gli spazi verdi, secondo l’impostazione richiamata dal Comune, devono invece rimanere luoghi accessibili e utilizzabili dall’intera comunità in condizioni adeguate di pulizia e ordine.

L’Amministrazione comunale ribadisce dunque la necessità di utilizzare queste aree nel rispetto del patrimonio pubblico e delle esigenze dei residenti, evitando comportamenti che possano creare disagi o rendere necessari ulteriori interventi di ripristino.

Nessuna nuova ordinanza o ulteriore restrizione

Il Comune precisa che il richiamo non comporta l’introduzione di nuovi divieti né di ulteriori misure regolatorie. Si tratta, invece, di rafforzare l’attenzione verso norme già vigenti e considerate sufficienti a disciplinare i comportamenti nelle aree verdi cittadine.

Il rispetto delle disposizioni esistenti viene indicato come lo strumento principale per tutelare la convivenza civile, garantire il riposo nelle ore notturne e preservare gli spazi appartenenti alla collettività.

Il richiamo assume particolare rilievo durante il periodo in cui parchi e giardini vengono utilizzati anche nelle ore serali. La possibilità di frequentare gli spazi pubblici deve infatti conciliarsi con le esigenze delle persone che vivono nelle abitazioni vicine e con la necessità di mantenere le aree in condizioni decorose.

Richiamata l’attenzione delle Forze dell’Ordine

Parallelamente all’invito rivolto ai cittadini, l’Amministrazione comunale di Bastia Umbra ha richiamato l’attenzione delle Forze dell’Ordine affinché, nell’ambito delle normali attività di controllo del territorio, venga verificata l’osservanza delle disposizioni contenute nell’articolo 13.

Particolare attenzione viene richiesta durante le ore notturne e soprattutto nella fascia compresa tra mezzanotte e le sette del mattino, periodo nel quale il regolamento vieta i comportamenti capaci di disturbare il riposo dei residenti.

L’attività rientra nella collaborazione istituzionale tra il Comune e le Forze dell’Ordine per garantire l’applicazione delle disposizioni riguardanti la sicurezza urbana, la quiete pubblica e il corretto utilizzo degli spazi comuni.

Parchi e giardini patrimonio della comunità

Il richiamo riguarda complessivamente parchi, giardini e aree verdi presenti nel territorio comunale di Bastia Umbra. Spazi destinati alla socialità e alla permanenza all’aperto che devono però essere utilizzati senza compromettere i diritti delle persone residenti nelle vicinanze.

L’Amministrazione punta quindi sulla responsabilità individuale e sul rispetto delle regole di convivenza, affiancati dall’attività ordinaria di controllo. Il principio ribadito è quello di consentire a tutti di utilizzare gli spazi pubblici, preservandone contemporaneamente pulizia, decoro e integrità.

La corretta fruizione delle aree verdi passa dunque dal rispetto degli orari e delle norme già stabilite, dalla limitazione dei rumori nelle ore notturne e dall’attenzione a non lasciare rifiuti. Un insieme di comportamenti finalizzato a rendere compatibili la frequentazione dei parchi, il riposo dei residenti e la tutela dei beni comuni.