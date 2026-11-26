Residenti in fuga, ipotesi di un guasto al quadro elettrico

📌 FLASH NEWS – Incendio domato a Bastia Umbra nella palazzina di quattro piani. Il fumo ha invaso le scale e gli ultimi inquilini sono stati evacuati con l’autoscala. Nessun ferito e nessun danno agli appartamenti. Verifiche in corso sulle cause del rogo.

I vigili del fuoco hanno spento l’incendio scoppiato in una palazzina di quattro piani a Bastia Umbra. Le fiamme sono rimaste circoscritte al seminterrato, mentre il fumo ha raggiunto il vano scale e ha reso difficile l’uscita per alcuni inquilini. Per portare all’esterno le ultime persone è stato necessario l’intervento dell’autoscala. Nessuno è rimasto ferito.

Inquilini al riparo all’ultimo piano e su un terrazzo

Quando il fumo ha invaso le scale, una parte degli occupanti ha raggiunto l’ultimo piano della palazzina, riservato agli uffici. Altre persone si trovavano sul terrazzino di un’abitazione. La presenza del fumo lungo il percorso di uscita ha complicato l’evacuazione. I vigili del fuoco hanno completato le operazioni facendo ricorso all’autoscala arrivata da Foligno.

La palazzina ospita attività commerciali, abitazioni e uffici. Gli spazi commerciali occupano i livelli inferiori, mentre gli alloggi si trovano ai piani intermedi. Il bilancio dell’incendio indica che gli appartamenti sono rimasti indenni.

Le squadre e i mezzi impiegati

Per lo spegnimento e il soccorso sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco della sede di Assisi e della sede centrale. Sul posto sono state impiegate due autopompe serbatoio e un’autobotte pompa, oltre all’autoscala utilizzata per concludere l’evacuazione. L’intervento ha quindi richiesto sia mezzi per lo spegnimento nel seminterrato sia un mezzo per far uscire le persone rimaste nell’edificio.

Alle operazioni di supporto e alla messa in sicurezza dell’area hanno partecipato i Carabinieri e la Polizia locale, insieme all’amministratore del condominio e ai tecnici del Comune di Bastia Umbra. Sul posto erano presenti anche personale dell’azienda sanitaria e dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale. Sono stati coinvolti i gestori dei servizi per il distacco delle linee di energia elettrica e del gas.

Accertamenti sui contatori nel seminterrato

La prima ricostruzione colloca il possibile punto di origine dell’incendio nella zona di alcuni contatori situati nel seminterrato. L’ipotesi resta da confermare attraverso ulteriori verifiche tecniche. Gli accertamenti dovranno chiarire sia il punto preciso da cui si sono sviluppate le fiamme sia la causa dell’innesco. È in questa parte dell’edificio che si concentrano quindi le verifiche sull’origine del rogo, dopo la conclusione dello spegnimento e dell’evacuazione.

Notizia in aggiornamento.

Si ringrazia Stefano Torrese per la cronaca dettagliata e Massimo Morelli per la condivisione