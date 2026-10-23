Riscatto Bastia 1924, contro la Pontevecchio serve la svolta

Domenica alle 14.30 all’Ornari i rossoverdi affidati a Borgo

📌 FLASH NEWS – Il Bastia 1924 cerca il riscatto contro la Pontevecchio domenica 25 ottobre alle 14.30 all’Ornari. I rossoverdi ripartono da Renato Borgo. Ufficiale la finale di Coppa Italia: con il Terni FC l’11 novembre alle 20.30 a Foligno.

Il Bastia 1924 cerca una risposta dopo due sconfitte consecutive. Domenica 25 ottobre, alle 14.30, i biancorossi affronteranno la Pontevecchio allo stadio Comunale Ornari di Ponte San Giovanni, nella gara valida per l’ottava giornata del campionato di Eccellenza Umbra.

La formazione bastiola arriva alla trasferta con sette punti in classifica e la necessità di interrompere la serie negativa. Di fronte troverà una squadra ultima con un punto, ma appena intervenuta sulla guida tecnica per provare a cambiare il proprio percorso.

Due sconfitte da lasciarsi alle spalle

Per il Bastia 1924 l’appuntamento rappresenta un passaggio importante nella ricerca di continuità. Le ultime due giornate hanno fermato la corsa dei biancorossi, chiamati ora a ritrovare un risultato positivo e a migliorare la propria posizione.

L’obiettivo indicato per la sfida dell’Ornari è tornare alla vittoria. Il vantaggio in classifica sugli avversari costituisce il punto di partenza del confronto, ma non elimina le difficoltà di una partita tra due formazioni entrambe bisognose di punti.

La Pontevecchio riparte da Renato Borgo

I padroni di casa hanno raccolto un solo punto nelle prime sette giornate. Per reagire a questo avvio, la dirigenza rossoverde ha scelto di affidare la squadra a Renato Borgo, ingaggiato alla vigilia dell’incontro.

Il cambio in panchina aggiunge un elemento alla preparazione della trasferta bastiola. La Pontevecchio cercherà infatti di sfruttare il confronto casalingo per interrompere le difficoltà iniziali, mentre gli ospiti proveranno a evitare un altro rallentamento.

Direzione di gara affidata a Francesco Liorni

Ad arbitrare l’incontro sarà Francesco Liorni della sezione AIA di Terni. Gli assistenti designati sono Simone Servili e Andrea Colalelli, entrambi appartenenti alla stessa sezione.

Il fischio d’inizio alle 14.30 aprirà un confronto nel quale il Bastia 1924 cercherà risposte immediate, prima di rivolgere l’attenzione agli altri appuntamenti della stagione.

Finale di Coppa Italia al Blasone di Foligno

Sul fronte della coppa è arrivata intanto l’ufficializzazione della sede della finale. Attraverso il comunicato ufficiale numero 62, il Comitato Regionale Umbria della FIGC ha stabilito che Bastia 1924 e Terni FC si affronteranno allo stadio Enzo Blasone di Foligno.

L’impianto è stato individuato come sede baricentrica rispetto alle due città. La partita è in programma mercoledì 11 novembre alle 20.30 e assegnerà il Trofeo Campione Regionale.

La finale si disputerà in gara unica: in caso di parità al termine dei novanta minuti saranno necessari i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Prima dell’appuntamento folignate, per i biancorossi la priorità resta però il ritorno ai tre punti in campionato.