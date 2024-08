Risparmio di 75mila euro per il ripristino stradale post-incidente

Risparmio di 75mila euro – Nel corso del 2023, il Comune di Bastia Umbra ha registrato un significativo risparmio economico, pari a oltre 75mila euro, per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità dopo incidenti stradali. Questo risultato è stato raggiunto grazie alla convenzione stipulata con l’azienda marchigiana MPM, specializzata nel settore del ripristino stradale e della bonifica ambientale.

L’accordo con MPM ha permesso al Comune di non gravare sul bilancio pubblico per coprire le spese legate agli interventi post-incidente. La società, con oltre dieci anni di esperienza e più di 600 amministrazioni locali servite in tutta Italia, si occupa di una vasta gamma di operazioni necessarie per ripristinare la sicurezza sulle strade. Tali operazioni includono la raccolta e lo smaltimento dei detriti solidi e liquidi che si riversano sull’asfalto in seguito a un sinistro, la sostituzione dei guardrail danneggiati e la riparazione dei segnali stradali.

L’intero processo di ripristino è finanziato attraverso le polizze assicurative dei veicoli coinvolti negli incidenti, senza alcun onere per le amministrazioni comunali. Secondo il fondatore di MPM, Andrea Marchì, questa modalità di intervento consente non solo un significativo risparmio economico per i Comuni, ma anche una maggiore rapidità nell’esecuzione dei lavori. Questo aspetto è particolarmente importante per ridurre i disagi alla circolazione, specialmente nelle principali arterie urbane, dove un incidente può causare problemi prolungati alla viabilità.

Oltre agli interventi tecnici, MPM si impegna anche in attività di formazione ed educazione stradale. La società organizza giornate di sensibilizzazione nelle scuole, focalizzandosi sulla sicurezza stradale e sui reati penali connessi a comportamenti pericolosi alla guida. Queste iniziative mirano a diffondere una maggiore consapevolezza tra i giovani, riducendo così il numero di incidenti stradali.

In Umbria, secondo i dati Istat, nel 2023 si sono verificati 2.280 incidenti stradali, di cui oltre la metà è avvenuta su strade urbane. Questo contesto rende particolarmente rilevante l’intervento di aziende come MPM, che con la loro esperienza e attrezzature avanzate, possono garantire una rapida risoluzione delle criticità legate agli incidenti, contribuendo a migliorare la sicurezza stradale a livello locale.

La collaborazione con MPM è già attiva in altri comuni umbri, estendendo i benefici di questa convenzione anche ad altre amministrazioni locali. Le comunità interessate, infatti, possono usufruire degli stessi vantaggi economici e operativi, senza dover investire in risorse proprie per il ripristino della viabilità. Questo modello di collaborazione pubblico-privato rappresenta un esempio virtuoso di come la gestione dei servizi possa essere ottimizzata, a vantaggio della collettività.

In un periodo in cui i bilanci comunali sono spesso sotto pressione, l’esempio di Bastia Umbra – scrive Moretti Comunicazione- dimostra come sia possibile adottare soluzioni efficienti e sostenibili per affrontare le problematiche legate agli incidenti stradali. La sinergia con un partner esterno qualificato consente di mantenere elevati standard di sicurezza senza gravare sulle finanze pubbliche, garantendo al contempo un servizio tempestivo e di qualità.

Questo approccio potrebbe essere preso come modello da altri Comuni italiani, soprattutto in quelle aree dove la frequenza degli incidenti stradali richiede interventi rapidi ed efficaci. L’esperienza di Bastia Umbra e la collaborazione con MPM mostrano che è possibile ottenere risultati significativi attraverso strategie innovative e partnership con il settore privato.