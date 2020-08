Rissa aggravata e omicidio preterintenzionale i reati dei tre fermati di Bastia

Rissa aggravata e omicidio preterintenzionale sono questi i reati che il sostituto procuratore della Repubblica, Paolo Abbritti – che ha coordinato le indagini dei carabinieri di Assisi – contestano ai tre giovani albanesi fermati oggi pomeriggio dopo la morte di Filippo Limini di Spoleto. Dapprima picchiato e poi investito con l’auto.

La vicenda, i cui contorni sono ancora tutti da chiarire, si sarebbe sviluppata fuori dal locale che trova in viale Giontella a Bastia Umbra, dopo una serata passata all’interno. Per cause in corso di accertamento due gruppi di giovani si sono affrontati, prima lungo la strada e poi nel parcheggio. Una parola di troppo e gli animi, forse già caldi per l’alcol, si sono ancora di più surriscaldati e la lite presto si è trasformata in rissa.

Un gruppo dei tre albanesi contro uno che andava via via ingrossandosi – almeno questo si dice – a tal punto da indurre di riparare all’interno dell’auto. Non prima – pare – di aver sferrato un cazzotto, però, in faccia a poi calci al corpo della povera vittima che era caduta a terra. Il secondo gruppo di ragazzi sarebbe composto da italiani e anche da albanesi. Si tratta, ovvio, di persone che oramai vivono e lavorano in Italia.

Per capire se il giovane spoletino sia morto per i colpi ricevuti oppure per l’auto che gli è passata sopra, sarà cosa tutta da chiarire e ricostruire anche grazi all’anatomopatologo che si dovrà occupare dell’esame autoptico.

Finita la rissa i tre sarebbero scappati a bordo di una Opel Corsa di colore scuro.

Da quello che si apprende dai legali – Aldo Poggioni e Delfo Berretti per chi si era messo alla guida, Daniela Paccoi e Luca Maori per gli atri due – chi conduceva la vettura non è la stessa persona che avrebbe picchiato Limini fino a farlo schiantare a terra. Ma su questa parte della vicenda c’è tutto il riserbo da parte dei carabinieri del tenente colonnello, Marco Vetrulli, comandante della compagnia dell’Arma di Assisi.

Fatto sta che, tra le urla di disperazione della gente e la concitazione generale, i tre sono scappati con la vettura e, ovvio, c’è stato chi – e lo abbiamo raccontato – ha annotato targa e modello dell’auto e l’ha comunicata ai carabinieri lasciando nel parcheggio il corpo senza vita di un giovane di poco più di vent’anni.