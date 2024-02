Roberta Bruzzone a Bastia, approfondimento sulla criminologia investigativa

Giovedì 29 febbraio 2024, la cittadinanza di Bastia Umbra avrà l’opportunità di partecipare a un incontro unico con la rinomata criminologa investigativa, Roberta Bruzzone. L’evento si svolgerà presso il Cinema Teatro Esperia alle 18:30, focalizzandosi sul delicato tema “Giovani, minori, manipolatori affettivi”. La serata vedrà anche la partecipazione dell’Avvocato Maria Cristina Ciace, appartenente al Foro di Perugia.

Roberta Bruzzone, esperta nel campo della criminologia investigativa e psicologia forense, definisce il ruolo di un Criminologo Investigativo come colui che, grazie a competenze tecniche, scientifiche e psicologiche, si occupa di indagini, specialmente nei casi di crimini violenti come omicidi, stalking e violenze sessuali. Rispetto agli investigatori tradizionali, i criminologi investigativi hanno una visione più ampia e sono in grado di considerare tutti gli aspetti del caso sotto esame.

La criminologa, laureata in Psicologia Clinica presso l’Università degli Studi di Torino, ha approfondito la sua specializzazione in Psicopatologia Forense a Genova e ha ulteriormente ampliato le sue competenze negli Stati Uniti. Bruzzone è una figura rinomata nel panorama televisivo, ospite frequente in programmi come Porta a Porta e Quarto Grado. Ha condotto programmi su Real Time come Donne mortali e La scena del crimine ed è Presidente dell’Accademia Internazionale delle Scienze Forensi.

L’incontro di Bruzzone è parte del programma della Settimana della Legalità organizzato dal Comune di Bastia Umbra, che include attività di contrasto al bullismo nelle scuole del territorio. La settimana promuove la cultura del rispetto, della legalità e l’importanza di una cittadinanza attiva e responsabile. Prossimi appuntamenti includono un incontro sulla prevenzione dell’uso delle sostanze stupefacenti il 1 marzo 2024, con la partecipazione degli alunni del Comprensivo Bastia 1.

L’iniziativa, ispirata dagli insegnamenti di Giovanni Falcone, si propone di rafforzare i valori della legalità nella società, promuovendo il rispetto e la responsabilità.