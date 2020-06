Rotary e Rotaract Assisi insieme per donare il loro contributo alla Croce Rossa

Un’espressione di grande solidarietà e aiuto, 40 litri di latte, 27 kg di carne, 20 pacchi di pannolini per bambini hanno incrementato il pacco alimentare, sostegno per tante persone che stanno affrontando una crisi economica causata dalla pandemia. Un aiuto per 27 famiglie di Bastia Umbra con prodotti per l’igiene personale e generi alimentari. Un grazie sentito dall’Amministrazione comunale, grazie a Fabio Berellini presidente del Rotary Club Assisi, a Tommaso D’Acunto Presidente del Rotaract Club Assisi che con cuore e impegno aiutano la nostra città in questo momento di difficoltà. Un grazie alla Croce Rossa, al Comitato locale di Bastia Umbra, a tutti i volontari che con il loro impegno e la loro dedizione hanno aiutato e sostenuto e continuano ad aiutare e sostenere la nostra comunità.