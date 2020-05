Scappano da polizia locale, ma finiscono nelle mani dei Carabinieri

Scappano dalla polizia locale di Bastia Umbra, ma non riescono ad evitare i Carabinieri. E’ accaduto nei giorni scorsi. Gli agenti della municipale, al seguito del maggiore Carla Menghella, erano impegnati sul territorio di Bastia Umbra per i controlli anti-covid, quando vedono passare una vettura con all’interno tre persone straniere. Il conducente al loro alt, invece di fermarsi, ha continuato la sua corsa ad alta velocità. Poco dopo la stessa – riferisce la polizia locale – è stata fermata dai Carabinieri in un altro posto di controllo. I tre sono stati denunciati per i reati di guida senza patente, per assembramento in auto e per non essersi fermati all’alt della polizia locale.