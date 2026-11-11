Scontro a Costano, Comune e Provincia valutano una rotatoria

Pecci annuncia il confronto per recuperare l’edicola votiva

📌 FLASH NEWS – Dopo l’incidente del 7 novembre a Costano, il sindaco Erigo Pecci conferma ora il confronto con la Provincia di Perugia per una rotatoria tra via Fernando De Rosa e via Duilio Lunghi. Previsto un incontro per il recupero dell’edicola votiva

Il Comune di Bastia Umbra e la Provincia di Perugia stanno valutando la realizzazione di una rotatoria a Costano, all’incrocio tra via Fernando De Rosa e via Duilio Lunghi, dove nella notte di sabato 7 novembre 2026 si è verificato un incidente stradale. Il sindaco Erigo Pecci ha confermato che il confronto sulla sicurezza dell’intersezione era già avviato. Il Comune coordinerà inoltre un incontro per il recupero dell’edicola votiva danneggiata nello scontro.

La Provincia potrebbe occuparsi del progetto

L’amministrazione comunale lavora da diversi mesi alla revisione della viabilità nell’area. Il sindaco ha spiegato che i contatti con il presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, sono proseguiti anche negli ultimi giorni. L’obiettivo è individuare una soluzione strutturale per un incrocio che il Comune considera da tempo delicato.

L’ipotesi illustrata da Pecci prevede che sia la Provincia a curare la progettazione. In una fase successiva, Comune e Provincia potrebbero contribuire insieme al finanziamento dei lavori. Il contributo congiunto resta una possibilità legata allo sviluppo del progetto.

Un incontro per ricostruire e ricollocare l’edicola

L’incidente ha danneggiato l’edicola votiva storicamente presente nell’area. Il Comune intende riunire i soggetti interessati alla sua ricostruzione e ricollocazione, coinvolgendo la comunità di Costano e le realtà che hanno a cuore la conservazione del manufatto.

Pecci ha ricordato che l’edicola è parte della memoria religiosa della frazione. Il confronto servirà a individuare una collocazione che tenga conto anche della sistemazione dell’incrocio. Il sindaco ha indicato la necessità di coordinare il recupero con l’eventuale progetto della rotatoria, affinché il manufatto possa trovare spazio nella nuova configurazione dell’area.

La vicinanza agli operatori sanitari e alle persone coinvolte

Il sindaco ha espresso solidarietà agli operatori sanitari e a tutte le persone coinvolte nell’incidente. Secondo le informazioni riferite da Pecci, lo scontro ha provocato grande spavento e, per quanto risulta all’amministrazione, non ha avuto conseguenze fisiche importanti.

Gli accertamenti sulla dinamica e le valutazioni sulle eventuali responsabilità seguiranno il loro corso nelle sedi competenti. Sul piano amministrativo, i prossimi passaggi indicati da Pecci sono il confronto tecnico con la Provincia sulla viabilità e l’incontro con la comunità per il recupero dell’edicola.