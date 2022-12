Si getta dal ponte sul fiume Chiascio, ricoverato in ipotermia all’ospedale di Perugia

L’uomo di 50 anni circa, che ieri sera si è gettato dal ponte sul fiume Chiascio a Bastiola di Bastia Umbra, è ricoverato in medicina interna all’ospedale di Perugia. Le sue condizioni di salute, nel complesso, non sono gravi. Il 50enne, dopo essersi gettato, è stato recuperato dai vigili del fuoco di Assisi e Perugia con tecniche Speleo Alpino Fluviale e consegnato alle cure del 118.

I pompieri lo hanno tirato su mediante paranchi su corda. Sul posto è intervenuto uno spiegamento di forze dell’ordine e di soccorso. C’erano i vigili del fuoco, con una squadra di Assisi Speleo Alpino Fluviale e un’altra squadra da Perugia, con un carro speciale SAF per tutta l’attrezzatura del caso, i carabinieri con due pattuglie, due ambulanze e un’automedica e la polizia di stato con una pattuglia da Assisi.

L’uomo, quando è stato recuperato, era cosciente, parlava con il personale e con le braccia si teneva aggrappato per tenersi a galla ad alcuni tronchi, che sporgevano dall’acqua.

Una volta salvato è stato trasportato in ospedale dal personale sanitario. E’ arrivato al Santa Maria della Misericordia di Perugia in condizioni di ipotermia, era rimasto in acqua per tanto tempo. Data la situazione i sanitari hanno optato per il ricovero, come detto, in medicina interna. Solo il caso e una buona dose di fortuna hanno evitato il peggio.

Il 55enne, infatti, non ha riportato lesioni di nessun tipo tranne ciò che è collegato allo stato di ipertermia. Non è in pericolo di vita. E’ una persona con diversi disagi psichici e con episodi simili alle spalle.