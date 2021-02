Si radunano in un garage a bere e giocare a carte, nonostante restrizioni

Erano soliti radunarsi per passare interi pomeriggi a giocare a carte e a bere, ma con le restrizioni e i bar chiusi non l’hanno potuto più fare. Cinque persone, tutti 50enni, quattro residenti a Bastia e uno residente ad Assisi, avevano deciso di ritrovarsi ugualmente e pertanto hanno creato uno spazio tutto loro per passare il tempo insieme. Lo hanno fatto all’interno di un garage a Bastia Umbra di proprietà di uno di loro, dove era stato ricavato un ulteriore locale munito di porta per il suo accesso e arredato con divano e scaffalature.

A dare la segnalazione al Numero Unico Europeo 112 gli inquilini della palazzina. I vicini preoccupati da tale atteggiamento hanno richiesto l’intervento della Polizia del Commissariato di Assisi che, giunta sul posto, ha trovato i 5 uomini che e li ha sanzionati.

Nella stessa giornata sono stati controllati anche tre supermercati, tre esercizi commerciali autorizzati alla somministrazione con asporto (una panetteria, un bar/ paninoteca e una pizzeria) ed una farmacia, 36 persone e 19 autoveicoli.