Smantellata banda spacciatori e ladri, avevano fatto furto a Bastia

Smantellata banda spacciatori – I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Perugia hanno portato a termine un’importante operazione volta a smantellare un gruppo criminale specializzato nello spaccio di sostanze stupefacenti e nei furti in abitazione. L’azione è scaturita da un’attività di indagine condotta su delega della Procura di Perugia.

L’obiettivo dell’indagine era individuare le frequentazioni sospette di cittadini italiani ed extra-comunitari presso un appartamento di Olmo di Perugia, ritenuto un punto di spaccio di cocaina. Durante le attività di osservazione, i militari hanno fermato e arrestato un cittadino albanese trovato in possesso di una quantità significativa di cocaina. Successivamente, all’interno dell’abitazione, sono stati rinvenuti ben 8 chilogrammi di marijuana.

Ma le indagini non si sono limitate allo spaccio di droga. Gli inquirenti hanno scoperto che l’albanese residente ad Olmo era presumibilmente coinvolto anche in una serie di furti in appartamento. Si ritiene che il suo ruolo fosse quello di reperire autovetture da utilizzare durante i colpi, individuare le abitazioni da svaligiare e accompagnare i complici sul posto. Complessivamente, sono stati accertati 19 furti consumati e 6 tentati sia in Umbria che in Toscana, nelle province di Arezzo, Firenze e Pisa, tra agosto e novembre 2022.

I furti venivano commessi principalmente nel tardo pomeriggio dei giorni infrasettimanali da due individui che cercavano di non farsi riconoscere indossando scaldacollo e cappelli. L’effrazione di porte e finestre consentiva loro di entrare nelle abitazioni, che venivano scelte in base all’assenza dei proprietari e alla mancanza di sistemi di sicurezza attiva o passiva.

Le indagini sono state supportate da immagini acquisite dalle telecamere di sicurezza pubbliche e private, collocate nei pressi delle abitazioni colpite. L’analisi dei filmati e i riscontri investigativi hanno permesso di ottenere prove concrete sia riguardo all’attività di spaccio che ai numerosi reati commessi dalla banda.

L’azione del gruppo criminale è stata fermata nel novembre 2024, quando alcuni dei membri sono stati arrestati subito dopo un furto in un’abitazione a Bastia Umbra. Durante le perquisizioni, è stato possibile recuperare la refurtiva proveniente da diverse visite in abitazioni nell’hinterland perugino, oltre a sequestrare oltre mezzo chilogrammo di cocaina.

L’ordinanza di custodia cautelare ha coinvolto un totale di 5 soggetti. Uno di loro è stato posto in custodia in carcere, due agli arresti domiciliari, uno al divieto di dimora nella regione Umbria e uno all’obbligo di presentazione alle forze dell’ordine con obbligo di dimora nel comune di Perugia. Al momento, due soggetti sono ancora attivamente ricercati sia in Italia che in Albania.

L’operazione dei Carabinieri di Perugia rappresenta un duro colpo inflitto al traffico di droga e alla criminalità organizzata operante nella zona. Le forze dell’ordine continueranno a lavorare senza sosta per garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini, contrastando le attività criminali sul territorio.