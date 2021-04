Sono 112 gli attuali positivi a Bastia Umbra, ancora due morti

Nel report settimanale della’Usl Umbria 1 viene evidenziata a Bastia Umbra una diminuzione del numero dei nuovi positivi e dei conseguenti valori dell’incidenza in tutti i Comuni del Distretto. Scendendo il numero delle persone affette da Covid-19 a 112, i guariti da inizio pandemia sono 1658. Purtroppo sul fronte più doloroso, quello di chi è stato sconfitto dal virus, Bastia registra un grave ulteriore tributo, due le vittime, due donne che hanno lasciato nel dolore le proprie famiglie.

© Protetto da Copyright DMCA

“Esprimiamo il nostro cordoglio, il più profondo sconcerto per queste perdite che viviamo come un lutto di una Comunità che piange i suoi figli, troppi, tanti. Ai familiari delle due persone che ci hanno lasciato nelle ultime ore le condoglianze più sentite, l’abbraccio della nostra Città”, è il Sindaco Paola Lungarotti a dare la notizia.

Dal fronte prevenzione, grazie alla Protezione Civile regionale che ha fornito 2000 test rapidi al Comune di Bastia Umbra è partita la campagna gratuita di screening mediante l’effettuazione di test sierologici rapidi. Le procedure saranno espletate tramite il Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Bastia Umbra dando priorità agli operatori nel settore commercio (commessi, cassieri etc), pubblici esercizi e “servizi alla persona“, come barberie, centri estetici, parrucchieri. In tutti questi casi, si tratta di addetti a contatto diretto con l’utenza, l’utilizzo delle precauzioni raccomandate.

La prenotazione sul portale del Comune link https://www.comune.bastia.pg.it/c054002/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20174

Nei prossimi giorni di festa è più che mai importante non abbassare la guardia, non vanificare gli sforzi fatti finora, rimane prioritario rispettare le regole per arrivare a valori numerici che consentano il ripristino della normalità, della vita lavorativa e sociale per tutti noi.