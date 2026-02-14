Sorpreso con la droga in macchina, 28enne albanese arrestato dai Carabinieri

Arsenale e esplosivi in casa a Oschiri, un arresto SASSARI (ITALPRESS) – Blitz nelle campagne di Oschiri, in località Sos Ozzastros, dove i militari dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Ozieri, con lo Squadrone Eliportato “Cacciatori Sardegna” e gli Artificieri del Comando provinciale di Sassari, hanno arrestato in flagranza un uomo per detenzione illegale di armi da guerra e comuni, fabbricazione e possesso di […]

Meloni “Piano Mattei contributo dell’Italia al servizio degli obiettivi dell’UA” ROMA (ITALPRESS) – “Ho l’onore di guidare una Nazione che ha nel proprio DNA caratteristiche che storicamente la rendono un partner rispettato e apprezzato: propensione al dialogo, capacità di confronto, rispetto per gli altri prima di tutto. Una nazione che ha costruito parte della sua identità e della sua politica estera sul profondo significato di […]

Modric decisivo, il Milan passa 2-1 sul campo del Pisa PISA (ITALPRESS) – Il Milan passa anche all’Arena Garibaldi e resta in scia all’Inter. I ragazzi di Massimiliano Allegri superano 2-1 il Pisa nel match valevole per la 25esima giornata di Serie A: decidono le reti di Ruben Loftus-Cheek e Luka Modric; di Felipe Loyola il gol del momentaneo pareggio. Dopo un’iniziale fase di studio, […]

Cina, procede a ritmi serrati la costruzione del campus di quattro università XIONG’AN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – In un cantiere del campus di Xiong’an dell’Università Forestale di Pechino – nella Xiong’an New Area, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei -, procedono rapidamente i lavori per la realizzazione del campus di quattro università. Si tratta della Beijing Jiaotong University, la Beijing University of Science and Technology, la Beijing Forestry […]

Intesa Open Fiber-Castel San Pietro Romano per borgo digitale e sostenibile ROMA (ITALPRESS) – Tutela del paesaggio e innovazione tecnologica al centro dell’accordo firmato tra Open Fiber e il Comune di Castel San Pietro Romano. Questa mattina, alla presenza di Gianpaolo Nardi, Sindaco di Castel San Pietro Romano, di Dario Fiorentini, Coordinatore Regionale Lazio de I Borghi più Belli d’Italia e Consigliere comunale delegato al turismo, […]

Italia-Africa, Meloni “Cooperazione da pari a pari fondata sulla fiducia” ROMA (ITALPRESS) – “Due anni fa abbiamo assunto un impegno molto ambizioso: scrivere una pagina nuova nella storia delle nostre relazioni, costruire un modello completamente diverso di cooperazione, fondato sulla fiducia e sul rispetto reciproco. Una cooperazione da pari a pari, lontana da qualsiasi tentazione predatoria ma anche dall’approccio paternalistico che, per lungo tempo, ha […]

Ambasciatore Giordania “Conferenza investimenti con Ue mira ad accordi concreti” ROMA (ITALPRESS) – La Conferenza sugli investimenti Giordania-Ue, in programma il prossimo 21 aprile, rappresenta “una piattaforma di punta per mobilitare gli investimenti del settore privato europeo, presentare opportunità finanziabili e facilitare annunci e accordi concreti”. E’ l’opinione dell’ambasciatore di Giordania a Roma, Kais Abu Dayyeh, intervistato dall’agenzia Italpress in vista dell’appuntamento economico che si […]

Salvini precetta scioperi del trasporto aereo durante i Giochi ROMA (ITALPRESS) – Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, preso atto delle indicazioni della Commissione di Garanzia Sciopero e della determinazione dei sindacati rispetto alle agitazioni del settore aereo proclamati durante le Olimpiadi e le Paralimpiadi, ha deciso di precettare. Salvini – si legge in una nota del ministero – pur comprendendo […]

Oro Olanda nei 1000 mt Short Track, il cinese Sun Long 2° per 28 millesimi MILANO (ITALPRESS) – Si consuma con un finale-thrilling e una caduta nei metri conclusivi, senza conseguenze per il risultato, la finale dei 1000 metri maschili di short track. L’oro al fotofinish va all’olandese Jens Van’T Wout in 1.24.537, che supera il cinese Sun Long di 28 millesimi. Bronzo al sudcoreano Rim Jong-Un.– foto Xinhua –(ITALPRESS).