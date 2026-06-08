Spaccio di droga bloccato un pusher ventottenne dai militari

I controlli dei militari a Bastia Umbra portano a un arresto

Un mirato servizio di pattugliamento del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati legati agli stupefacenti ha condotto a un importante risultato operativo nel cuore della provincia di Perugia. Durante la giornata, i Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra, operando in stretta sinergia con i colleghi della Stazione di Petrignano di Assisi, hanno tratto in arresto un cittadino di nazionalità albanese di ventotto anni. Il giovane è stato sorpreso in flagranza di reato mentre era intento a svolgere un’attività illecita lungo le arterie stradali del centro cittadino. Le accuse formalizzate dalle autorità investigative nei suoi confronti riguardano l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il monitoraggio e il blitz nel centro urbano

L’intera operazione si è sviluppata nel corso dei quotidiani servizi perlustrativi di controllo del territorio, intensificati proprio per contrastare la diffusione delle sostanze illecite nelle aree urbane. Nel dettaglio, l’attenzione dei militari dell’Arma è stata catturata dai movimenti sospetti di un’autovettura che transitava nelle vie centrali del comune di Bastia Umbra. Il conducente del veicolo ha effettuato alcune manovre anomale che hanno spinto gli operatori a mantenere un monitoraggio discreto ma costante del mezzo. Di conseguenza, i Carabinieri hanno potuto assistere in diretta al momento esatto dello scambio, durante il quale il ventottenne ha ceduto un piccolo involucro a un acquirente del posto, un uomo di quarantaquattro anni. Successivamente, i militari sono intervenuti tempestivamente per bloccare i soggetti coinvolti e procedere alle verifiche di rito.

Le perquisizioni e il sequestro del denaro contante

Subito dopo aver fermato il presunto spacciatore, le forze dell’ordine hanno avviato una meticolosa perquisizione sia sul piano personale sia all’interno dell’automobile utilizzata per gli spostamenti. Nel corso delle attività ispettive, l’involucro appena consegnato è risultato contenere della sostanza stupefacente, nello specifico identificata come cocaina. Oltre alla droga, i Carabinieri hanno rinvenuto nella disponibilità immediata del giovane albanese la somma in contanti di 980 euro. Il denaro, frazionato in banconote di vario taglio, è stato ritenuto il provento verosimile dell’attività di spaccio accumulato fino a quel momento. Pertanto, sia la sostanza stupefacente sia l’intera cifra di denaro contante sono state poste sotto sequestro giudiziario per essere messe a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il provvedimento restrittivo e la decisione del Giudice

In virtù dei gravi elementi indiziari raccolti e della flagranza di reato accertata, il ventottenne è stato dichiarato in stato di arresto e condotto presso gli uffici della compagnia per il completamento delle formalità burocratiche. Successivamente, l’arrestato è stato sottoposto al giudizio direttissimo davanti al Giudice del Tribunale di Perugia. Nel corso dell’udienza, il magistrato ha analizzato la documentazione presentata dai militari dell’Arma e ha convalidato il provvedimento restrittivo eseguito dai Carabinieri. Contestualmente, per mitigare il rischio di reiterazione del reato nel territorio locale, l’autorità giudiziaria ha applicato nei confronti del giovane la misura cautelare personale del divieto di dimora all’interno dei confini della Regione Umbria.