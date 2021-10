Spaccio e rapina tra il 2010 e il 2014, carcere per trentenne

I militari della Stazione Carabinieri di Bastia Umbra, nel pomeriggio di ieri hanno notificato ad un trentenne perugino l’Ordine di Carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Perugia. L’uomo, oltre a dover scontare cinque anni di reclusione, è stato interdetto per cinque anni dai Pubblici Uffici e dovrà pagare una multa di quasi 4.000 euro per un cumulo di pene relative ad una serie di reati commessi tra il 2010 ed il 2014.

Fonte: Comando Provinciale Carabinieri di Perugia

In particolare, nel 2010 era stato arrestato dai Carabinieri di Bastia Umbra per spaccio di sostanze stupefacenti, mentre nel 2014 si era reso autore di una rapina pluriaggravata con lesioni personali commessa a Bastia Umbra unitamente ad un altro complice; in quest’ultima circostanza era stato arrestato in flagranza di reato dal Nucleo Radiomobile di Assisi ed era stato sottoposto, a seguito di udienza direttissima di convalida dell’arresto, all’obbligo di dimora nel comune di residenza.