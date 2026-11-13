SuperEnalotto, “5” da oltre 23 mila euro a Bastia Umbra (PG)

Infrastrutture, senza investimenti i cantieri sono a rischio MILANO (ITALPRESS) – Anche le gru più alte rischiano di fermarsi. Non per mancanza di progetti, non perchè siano finiti i lavori, ma perchè i soldi non arrivano, i costi corrono e il futuro resta sospeso. E’ la fotografia che oggi preoccupa il mondo delle infrastrutture, alle prese con una stagione delicata: quella che accompagna […]

Meloni “Con la riforma Irpef premiamo lavoro, merito e sacrifici” ROMA (ITALPRESS) – “C’è chi continua a raccontare che le nostre misure fiscali siano rivolte soltanto ai redditi più alti. Ma è una narrazione che dimentica, o finge di dimenticare, il lavoro fatto in questi anni per sostenere i redditi più bassi e rafforzare il potere d’acquisto di lavoratori e famiglie”. Così su Facebook il […]

Ue, Mattarella “Scelta lungimirante e coraggiosa di statisti illuminati” Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, partecipando al Teatro Olimpico di Vicenza all'inaugurazione della mostra "Ispirazione Europa - Italia e Germania - Pittura e scultura tra Ottocento e Novecento. Da Canova a Kiefer".

Sugar tax, Assobibe “Spada di Damocle su imprese, bloccato 1 mld di investimenti” MILANO (ITALPRESS) – La sugar tax è “una spada di Damocle” che pesa sul settore delle bevande analcoliche e frena gli investimenti. Lo afferma Giangiacomo Pierini, presidente di Assobibe, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. “Le imprese mi dicono che hanno oggi circa 1 miliardo di euro fermo sui conti in […]

Confindustria Bergamo, Zanetti “Intercettare il futuro” BERGAMO (ITALPRESS) – Intercettare il futuro. E’ questo il messaggio lanciato dal presidente di Confindustria Bergamo Matteo Zanetti in occasione dell’Assemblea Generale 2026.‘Bergamo – afferma – è uno dei grandi territori industriali italiani ed europei. Nella manifattura lavorano circa 140 mila persone. Siamo profondamente inseriti nelle catene internazionali del valore, esportiamo beni per oltre 20 […]

Consolato Onorario Romania a Palermo, Amb. Dancau “Legame forte con la città” PALERMO (ITALPRESS) – Il legame storico con Palermo, le prospettive per la cooperazione economica e culturale e il contributo della comunità romena alle relazioni tra i due Paesi: l’ambasciatrice di Romania in Italia, Gabriela Dancau, ha inaugurato nel capoluogo siciliano il Consolato Onorario e conferito l’incarico di console onorario a Gaspare Borsellino, giornalista, fondatore dell’agenzia […]

Midterm Usa, 58% degli europei “tifava” per i Dem. In Italia la quota sale al 64% ROMA (ITALPRESS) – L’esito delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti è stato seguito con grande attenzione dai cittadini europei, italiani compresi. Dopo la prima fase dell’amministrazione Trump, nella quale molti dei presupposti dell’alleanza tra le due sponde dell’Atlantico sono stati messi in discussione, in Europa c’era infatti la volontà di capire come avrebbero […]

Romania, Gaspare Borsellino console onorario a Palermo. Inaugurata la nuova sede PALERMO (ITALPRESS) – L’ambasciatrice di Romania in Italia, Gabriela Dancau, ha inaugurato a Palermo il Consolato Onorario e conferito l’incarico di console onorario a Gaspare Borsellino, giornalista, fondatore dell’agenzia di stampa Italpress. La sede si trova in via Dante 69. “Ci sono città che occupano un posto particolare nella memoria di un popolo, anche quando […]

Bilancio Ue, Tüttő (CdR) “Combatteremo per le politiche di coesione” BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – I timori delle Regioni italiane sul prossimo bilancio Ue, che coprirà il periodo 2028-34, non sono un caso isolato in Europa. A dirlo è Kata Tüttő, presidente del Comitato europeo delle Regioni (CdR), nel corso di un’intervista per Primo Piano Europa, format tv dell’agenzia Italpress. “E’ una preoccupazione diffusa ovunque. Non […]