SuperEnalotto, “5” da oltre 23 mila euro a Bastia Umbra (PG)

La vincita è stata centrata al concorso del 12 novembre 2026
📌 FLASH NEWS – SuperEnalotto, centrato un 5 da 23.079,92 euro a Bastia Umbra nell’estrazione di giovedì 12 novembre. La giocata è stata effettuata alla Tabaccheria Chistolini. Venerdì 13 novembre il jackpot sale fino a 53,4 milioni di euro.
Una giocata del SuperEnalotto effettuata a Bastia Umbra, in provincia di Perugia, ha fruttato 23.079,92 euro nell’estrazione di giovedì 12 novembre 2026. A riportare la vincita è Agipronews. Il premio è stato assegnato per un «5», con cinque numeri indovinati della combinazione estratta.
La giocata vincente è stata registrata alla Tabaccheria Chistolini, al civico 92 G di via Firenze.
Il jackpot per l’estrazione del 13 novembre
Il concorso successivo è in programma venerdì 13 novembre 2026, con un jackpot di 53,4 milioni di euro. L’ultimo «6» risale all’11 settembre 2026, quando a Oggiono, in provincia di Lecco, è stato centrato il premio da 223,2 milioni di euro.
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