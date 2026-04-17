Tensione a Bastia Umbra per una protesta davanti al Comune

Forze di polizia e soccorsi medici hanno presidiato la piazza

La piazza antistante il palazzo municipale di Bastia Umbra è diventata teatro di una prolungata situazione di criticità operativa. Da circa quarantotto ore, una cittadina sta manifestando con insistenza la volontà di ottenere un colloquio diretto con l’amministrazione pubblica.

Mobilitazione delle autorità nel cuore della città

Il presidio costante della donna ha generato una crescente allerta tra i dipendenti e i residenti della zona, culminata in momenti di forte agitazione durante la metà della giornata odierna. Le autorità locali sono intervenute per gestire una dinamica che rischiava di compromettere l’ordine pubblico e la sicurezza dell’area istituzionale.

Intervento coordinato tra diverse forze di polizia

La gestione dell’evento ha richiesto un dispiegamento congiunto di diverse unità di sicurezza. Sul posto ha operato attivamente la Polizia Locale, sotto la supervisione della comandante, che ha provveduto a mettere in sicurezza il perimetro esterno dell’edificio comunale. Contemporaneamente, è giunta una pattuglia della Polizia di Stato, con il coordinamento della dirigente Francesca Di Luca. L’azione sinergica dei due corpi ha permesso di contenere le intemperanze senza ricorrere a misure di forza, garantendo al contempo il regolare svolgimento delle attività amministrative all’interno degli uffici.

Necessario l’arrivo dei sanitari in piazza

Data la natura della protesta e lo stato di evidente alterazione della persona coinvolta, è stato richiesto l’intervento urgente di un’autoambulanza. I sanitari del 118 sono giunti rapidamente per monitorare le condizioni di salute della donna e valutare l’eventuale necessità di un trattamento sanitario obbligatorio. La presenza dei sanitari è servita a stabilizzare una situazione psicologica diventata instabile dopo diversi minuti di infruttuosi tentativi di mediazione. La procedura medica è stata seguita con attenzione dalle autorità per assicurare il rispetto dei protocolli di assistenza in contesti di pubblica emergenza.