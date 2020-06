Tentato furto a Bastia 2, spaccata vetrina del bar e centro estetico, danni ingenti

Altro attacco a Bastia 2! E’ appena trascorsa una settimana e il bar, insieme al centro estetico di via Antonio Gramsci, sono stati presi di mira, di nuovo. Stessi danni e niente di rubato.

Tentato furto o atto vandalico? Non si sa ancora. Ad indagare questa volta i Carabinieri di Bastia Umbra, con il supporto di quelli di Assisi, al seguito del tenente colonnello Marco Vetrulli.

I militari hanno visionato le immagini delle telecamere di video sorveglianza per individuare l’autore o gli autori dei danni, sempre più ingenti.

L’episodio deve far riflettere sulla mandata sicurezza della zona e sui rischi che si corrono in quell’area della città dopo una certa ora: come dice lo stesso proprietario del bar che chiede più luce, solo un po’ di illuminazione in più.