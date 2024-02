Tragedia sfiorata a Bastia Umbra, a fuoco quattro auto in azienda

Tragedia sfiorata a Bastia Umbra, a fuoco quattro auto in una azienda in via Atene. Una delle quattro vetture, dicono i vigili del fuoco, era alimentata a Gpl. Per un attimo si è temuto il peggio in quanto, dopo l’esplosione – così dicono i testimoni – si è visto del fumo denso e nero levarsi in alto. In più tutto è avvenuto nei pressi di una abitazione. L’immediato intervento dei vigili del fuoco di Assisi, arrivati rapidamente sul posto più un’autobotte arrivata da Foligno, è stato determinante per aver ragione delle fiamme.

Oltre i pompieri, sul luogo dell’incendio, sono arrivati i Carabinieri al seguito del capitano comandante di Assisi, Vittorio Jervolino, gli agenti e gli ufficiali della polizia locale di Bastia Umbra al seguito del maggiore, Carla Menghella e i tecnici dell’agenzia regionale per l’ambiente.

Ignote, per il momento, le cause dell’incendio che saranno oggetto di una indagine nei prossimi giorni..