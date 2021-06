Tragedia sfiorata a Costano, auto contro mezzo rifiuti, danni e nessun ferito

Impatto inevitabile e tutto sommato è andata bene. Tragedia sfiorata martedì mattina in via Amendola a Costano. Un uomo, alla guida di una Peugeot 308 Station Vagon, è andato a sbattere contro un mezzo pesante dei rifiuti che stata lavorando lungo la strada. La fortuna, nella tragedia, ha voluto che nessuno rimanesse ferito, nonostante la macchina sia rimasta letteralmente distrutta.

Sul posto per i rilievi prima i Carabinieri del Radiomobile di Assisi, poi la polizia locale di Bastia Umbra. L’uomo alla guida dell’auto, dalle prime informazioni, pare sia stato abbagliato dal sole durante la guida, non riuscendo a frenare in tempo, quando si è accorto che davanti a lui c’era il camion fermo. Schianto inevitabile che, come detto, ha causato solo la distruzione dell’auto e qualche ammaccatura nel camion, ma nessuna persona è rimasta ferita. La strada è rimasta bloccata per qualche ora fino alla rimozione dei mezzi incidentati.