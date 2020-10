Chiama o scrivi in redazione

Un morto a Bastia Umbra, era positivo al covid-19, le condoglianze del comune

“Apprendiamo con tristezza che è deceduto un nostro concittadino causa covid-19. Siamo vicini alla famiglia e a tutti i suoi cari, in questo momento di immenso dolore, ancora più grande nella distanza che questa malattia impone. Le Condoglianze più sentite dal Sindaco Paola Lungarotti e dall’Amministrazione Comunale”. E’ quanto comunica il comune di Bastia Umbra con una nota. A Bastia Umbra sono 282 gli attualmente positivi, 15 sono ricoverati negli ospedali umbri, di cui 1 in terapia intensiva 2 267 in isolamento contumaciale presso le loro abitazioni. Con questo decesso sono 2 i morti a Bastia Umbra dall’inizio della pandemia.