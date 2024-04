Verso la Pace: Un Dialogo sulla Guerra a Gaza incontro di riflessione

Verso la Pace – Sabato 13 aprile, alle ore 15, l’Auditorium Sant’Angelo di Bastia Umbra ospiterà un importante incontro intitolato “Guerra a Gaza: come arrivare alla pace”. Questo evento vedrà la partecipazione di figure di spicco come l’eurodeputata On. Sabrina Pignedoli, la Presidente di Assopace Palestina Luisa Morgantini, la Sindaca di Assisi e Presidente della Provincia di Perugia Stefania Proietti, l’On. Stefania Ascari e Dario Tamburrano, ex europarlamentare.

L’obiettivo dell’incontro è discutere le possibili vie per raggiungere la pace. In un momento in cui la risoluzione dell’ONU per il cessate il fuoco a Gaza viene ignorata e migliaia di civili perdono la vita a causa dei bombardamenti e della mancanza di cibo, è fondamentale non rimanere in silenzio. Gli eventi recenti hanno dimostrato che l’escalation non è solo una possibilità, ma un rischio reale. Non a caso, i governi europei stanno iniziando a dire ai propri cittadini che, se si vuole la pace, è necessario prepararsi alla guerra.

Viviamo in tempi oscuri, in cui la parola guerra sembra prevalere su tutte le altre. Le sofferenze indicibili causate dall’ultimo conflitto scoppiato, quello tra Israele e Hamas, senza dimenticare gli altri conflitti ancora in corso, come la guerra in Ucraina, ci impongono una riflessione. Papa Francesco ha definito giustamente questo scenario come la terza guerra mondiale a pezzetti, che colpisce soprattutto i civili, ma anche medici, giornalisti e operatori umanitari.

Al termine dell’incontro, tutti i partecipanti sono invitati ad un aperitivo di raccolta fondi a favore dell’attività umanitaria di Emergency e Amnesty International. L’evento si svolgerà presso la sede del comitato elettorale progressista in via Dell’Isola Romana 8, in collaborazione con Hoppipolla e Mela Pasticceria. Un’occasione per unire le forze e lavorare insieme per un futuro di pace.