Via Pascoli più sicura, nuovi interventi davanti alle scuole

Bastia Umbra: la Giunta approva il piano per la via Pascoli.

📌 FLASH NEWS – Bastia Umbra, Giunta approva il progetto per rendere più sicuri gli attraversamenti pedonali di via Pascoli davanti alla Scuola dell’Infanzia e all’Asilo Nido Piccolo Mondo, con nuova segnaletica e misure contro la velocità.

Più sicurezza per bambini e famiglie negli attraversamenti pedonali di via Giovanni Pascoli a Bastia Umbra. La Giunta Comunale ha approvato il progetto destinato a migliorare le condizioni di sicurezza stradale nel tratto situato in prossimità della Scuola dell’Infanzia e dell’Asilo Nido “Piccolo Mondo”.

L’intervento prevede nuove misure di segnalazione e moderazione del traffico con l’obiettivo di rendere immediatamente riconoscibile agli automobilisti la presenza dell’area scolastica. Particolare attenzione sarà riservata ai due attraversamenti pedonali presenti lungo la strada, utilizzati quotidianamente dai bambini e dai loro accompagnatori soprattutto durante gli orari di ingresso e di uscita dalle strutture.

Il progetto è stato predisposto dal Settore Polizia Locale del Comune di Bastia Umbra e interviene sulle caratteristiche di un tratto stradale nel quale la presenza di utenti particolarmente vulnerabili richiede una maggiore attenzione da parte di chi si trova alla guida.

Via Pascoli e la presenza quotidiana dei bambini

Via Giovanni Pascoli è caratterizzata da una carreggiata a doppio senso di marcia con andamento rettilineo. Proprio questa configurazione, nel tratto interessato dal progetto, può favorire velocità non adeguate rispetto alla presenza di un’area scolastica.

L’amministrazione comunale ha quindi ritenuto necessario intervenire per aumentare la percezione del contesto attraversato dagli automobilisti e richiamare con maggiore efficacia l’attenzione sulla presenza quotidiana di bambini in età prescolare.

La finalità non riguarda soltanto la visibilità degli attraversamenti pedonali, ma anche la necessità di indurre comportamenti di guida più prudenti in prossimità della Scuola dell’Infanzia e dell’Asilo Nido “Piccolo Mondo”.

Nuova segnaletica verticale e orizzontale

Il progetto prevede nuova segnaletica verticale, orizzontale e complementare, che sarà collocata sia in corrispondenza degli attraversamenti pedonali sia lungo i tratti di avvicinamento.

Gli interventi sono stati studiati per modificare anche la percezione dello spazio stradale. Chi percorre via Pascoli dovrà poter comprendere immediatamente di essere entrato in una zona nella quale è presente un plesso scolastico e dove, in determinati momenti della giornata, aumenta considerevolmente la presenza di bambini e accompagnatori.

La maggiore riconoscibilità dell’area dovrà contribuire alla moderazione della velocità dei veicoli, aumentando contemporaneamente l’attenzione dei conducenti verso i pedoni.

Interventi per richiamare l’attenzione degli automobilisti

Tra le misure previste figura il rafforzamento della segnaletica specificamente dedicata alla presenza dei bambini. Saranno inoltre introdotti elementi di moderazione ottica della velocità e dispositivi complementari nelle vicinanze dell’area scolastica.

Il progetto concentra dunque gli interventi sulla prevenzione, cercando di rendere più evidente la particolare funzione del tratto di via Giovanni Pascoli interessato dalla presenza delle strutture educative.

L’attenzione è rivolta soprattutto ai momenti nei quali la strada registra il passaggio dei bambini insieme alle famiglie, con un utilizzo più intenso dei due attraversamenti pedonali.

Furiani: sicurezza davanti alle scuole una priorità

L’assessora Ramona Furiani ha sottolineato come la sicurezza nelle aree immediatamente vicine alle scuole rappresenti una priorità dell’amministrazione, soprattutto quando si tratta di luoghi frequentati ogni giorno dai bambini più piccoli.

“Con questo intervento vogliamo rendere il tratto di via Pascoli più chiaramente percepibile come area scolastica”, ha spiegato Furiani, indicando come obiettivo quello di spingere gli automobilisti a rallentare e prestare maggiore attenzione agli attraversamenti pedonali.

L’assessora ha definito quello approvato dalla Giunta un intervento mirato, fondato sulla prevenzione e sulla tutela degli utenti più vulnerabili della strada.

Prevenzione al centro del progetto

L’approvazione del progetto da parte della Giunta Comunale rappresenta il passaggio che consentirà di intervenire sull’area attraverso una combinazione di differenti strumenti di segnalazione.

L’impostazione individuata dal Settore Polizia Locale non si limita infatti alla presenza dei tradizionali segnali stradali, ma punta a creare una maggiore riconoscibilità complessiva della zona scolastica.

Segnaletica verticale, indicazioni orizzontali, dispositivi complementari ed elementi visivi per la moderazione della velocità concorreranno allo stesso obiettivo: richiamare in anticipo l’attenzione di chi percorre via Giovanni Pascoli.

Maggiore tutela per gli utenti vulnerabili

Al centro dell’intervento rimangono i bambini della Scuola dell’Infanzia e dell’Asilo Nido “Piccolo Mondo” e le persone che quotidianamente li accompagnano.

La presenza di utenti in età prescolare rende particolarmente importante la prevenzione nei pressi dei due attraversamenti pedonali e ha rappresentato una delle ragioni principali alla base della decisione dell’amministrazione.

Con il progetto approvato dalla Giunta, via Giovanni Pascoli sarà quindi interessata da un rafforzamento delle misure di sicurezza stradale finalizzato a rendere più evidente la presenza delle scuole, favorire la riduzione della velocità e aumentare l’attenzione degli automobilisti nei confronti dei pedoni.