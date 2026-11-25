Il prefetto visita il campo base dei due Comandi provinciali

📌 FLASH NEWS – A Bastia Umbra prosegue fino al 27 novembre l’esercitazione regionale dei Vigili del Fuoco sul supporto logistico nelle grandi emergenze. Il prefetto Paolo Canaparo ha raggiunto il campo base del Centro Fieristico Maschiella.

Prosegue al Centro Fieristico Maschiella di Bastia Umbra l’esercitazione regionale dei Vigili del Fuoco dedicata all’impiego del Modulo di Supporto Logistico. L’addestramento, iniziato lunedì 23 novembre 2026, si concluderà venerdì 27. Mercoledì 25 novembre il prefetto di Perugia, Paolo Canaparo, ha visitato il campo base predisposto dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco di Perugia e Terni.

La visita al campo base

Ad accogliere il prefetto è stato il direttore regionale dei Vigili del Fuoco dell’Umbria, Valter Cirillo, insieme ai comandanti provinciali di Perugia, Rocco Mastroianni, e di Terni, Daniele Mercuri. Alla visita ha partecipato anche Ludovica Panichi, dirigente dell’Area Protezione Civile della Prefettura di Perugia.

La delegazione ha seguito le ultime fasi del montaggio delle strutture da campo. Il sopralluogo ha permesso alle autorità di osservare come viene completato l’allestimento e di verificare la piena operatività degli impianti e delle dotazioni logistiche. La visita si è quindi svolta nel momento in cui il personale stava ultimando la preparazione della base.

Quattordici unità operative e sette tutor

L’addestramento coinvolge 14 unità operative, affiancate da sette tutor. Il coordinamento è affidato a tre funzionari tecnici. L’obiettivo è consolidare le competenze pratiche del personale chiamato a impiegare il modulo, seguendo le diverse fasi di utilizzo della struttura.

Le attività comprendono l’allestimento iniziale, la gestione del campo durante il suo impiego e lo smontaggio finale. Il programma copre così l’intero ciclo di utilizzo del modulo, dalla preparazione della base fino alla chiusura delle attività. La gestione della struttura una volta allestita rientra nell’addestramento al pari delle operazioni di montaggio e smontaggio.

Il supporto alle squadre nelle grandi emergenze

Il Modulo di Supporto Logistico (MSL) serve a garantire autonomia logistica e assistenza alle squadre impegnate nei soccorsi in caso di grandi emergenze e calamità. Le strutture da campo, gli impianti e le dotazioni verificati durante il sopralluogo concorrono a rendere operativa la base da cui viene assicurato il supporto al personale.

Nel corso della visita, il prefetto Paolo Canaparo ha espresso apprezzamento per le capacità tecniche, l’impegno e la dedizione dei Vigili del Fuoco. Ha definito il modulo una risorsa strategica e ha richiamato il contributo delle esercitazioni alla formazione del personale. Canaparo ha inoltre sottolineato il riconoscimento della professionalità del Corpo negli interventi di emergenza condotti in Italia e all’estero.