Al via il carnevale del Pollino a Bastia Umbra, una carovana di suonatori

Dalla Lucania una carovana di suonatori, danzatori e maschere tradizionali, per far respirare appieno l’atmosfera inconfondibile del Carnevale di quelle terre affascinanti, a cura di “Tarantarci Perugia” e “Associazione Lucana” in Umbria. I gruppi hanno cominciato con la tradizionale vestizione delle maschere, poi sono partiti in corteo per le vie della città.

Sarà un carnevale speciale quello di Bastia quest’anno:

Mercoledì 19 Febbraio 2020 – BiblioCarnevale in Maschera

Nell’ambito del calendario Nati per Leggere della Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe” di Bastia Umbra, un appuntamento davvero speciale dedicato al Carnevale: il BiblioCarnevale in Maschera. Dopo il successo dello scorso anno, è stata fissata per mercoledì 19 febbraio alle ore 17 la festa di Carnevale per bambini da 0 a 6 anni.

Letture, giochi, piccoli laboratori, musiche e divertimento per la festa più amata dai bambini. Venerdì 21 Febbraio 2020 Tributo all’artista Lucio Camacho – Festa di Carnevale organizzata da Ente Palio de San Michele

Non solo un tributo ad un grande personaggio della nostra città, ma una vera e propria festa in suo onore, caratterizzata dal suo stile e dalla sua musica, per ricordarlo insieme ed aggregare generazioni rionali (e non), festeggiando il carnevale. Festa rigorosamente in maschera.

Saranno premiati i migliori travestimenti con cena spettacolo e deejays Carlino Paipermix – Debla – Raffaele Porzi – Pedro presso Country Cafè – Viale Giontella di Bastia Umbra- Evento di Ente Palio de San Michele.

Sabato 22 Febbraio 2020 – Festa di Carnevale in Piazza Mazzini a cura della Ludoteca comunale Organizzata dalla Ludoteca Comunale “G.Rodari” torna Sabato 22 febbraio 2020 dalle ore 15:30 in Piazza Mazzini, il classico appuntamento di Carnevale dedicato alle famiglie, ai bambini e a tutta la cittadinanza, quest’anno con il titolo “Il Luna Park” . Festa di Carnevale in collaborazione con I Nidi Comunali di Bastia Umbra, Piccolo Mondo e l’Albero degli Gnomi, C.E.T. Assisi, Baca Assisi (Ass. Motociclisti contro l’abuso sui minori), Balla con Noi scuola di danza, Proloco Bastia Umbra; Ist. Comprensivo Bastia 1 e Direzione Didattica “Don Bosco”, “4 U events for kids” .