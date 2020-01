Assisi Nostra, il 5 gennaio alle ore 15:30, per la prima volta in trasferta a Bastia

Assisi Nostra, il 5 gennaio alle ore 15:30, per la prima volta in trasferta a Bastia Umbra, parteciperà al calendario eventi de “Il Natale Splende”, offrendo uno spettacolo inedito, ad ingresso gratuito, presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini.

L’Associazione Culturale presenterà: “Vivere una Favola“. Il protagonista del pomeriggio sarà “Il Mostro di Paglia”, un racconto di Laura Casagrande.

Rideremo, ci commuoveremo, ci stupiremo, insomma, ci divertiremo con una meravigliosa storia per grandi e piccini!!

Un evento nato in pochissimo tempo, all’indomani di un inaspettato quanto meritatissimo 2° posto che l’autrice locale ha conquistato a Viareggio, nel corso del Premio Letterario Nazionale Streghe Vampiri & Co. 2019, della Casa Editrice Giovane Holden.

”La storia è una metafora della vita descritta magistralmente da Laura Casagrande, a cui va il merito di parlare con semplicità e sentimento di solitudine, di incomprensione, di amicizia e di libertà. L’autrice ci mette di fronte ai nostri pregiudizi e li smantella uno dopo l’altro, disperdendoli al vento come soffioni, così che possano ricomporsi, alla fine, come speranza”. Queste le parole spese a giustificazione del premio letterario.

Un romanzo per ragazzi che ha l’ambizione di commuovere e far riflettere anche gli adulti. Assisi Nostra proverà a narrarvelo come miglior augurio per un proficuo e felice 2020.