Bastia Aria d’Estate 2026 scalda l’Umbria con BasFest

Bastia Umbra si prepara a vivere mesi intensi. Dal mese di giugno fino alla fine di agosto, il comune umbro ospita Bastia Aria d’Estate 2026, un programma articolato che abbraccia musica, teatro, letteratura, arte, sport e intrattenimento per famiglie. L’edizione di quest’anno si distingue per l’introduzione di BasFest, una novità strutturale che ridefinisce l’approccio alla programmazione estiva del territorio.

Il progetto nasce dalla volontà condivisa di un ampio sistema di soggetti locali: il Comune di Bastia Umbra, Confcommercio Bastia Umbra, Pro Loco Bastia Umbra, l’Associazione Street Cage APS, il Gruppo Astrofili del Subasio, UmbriaCon e numerose realtà culturali, sportive e sociali radicate nel territorio. L’obiettivo dichiarato è trasformare Bastia Umbra in un polo di attrazione per l’intera Valle Umbra Nord.

BasFest e la Notte Bianca del 4 luglio

Il cuore della novità 2026 è BasFest, in programma dal 26 giugno al 5 luglio. Si tratta di un contenitore di eventi pensato per estendere e arricchire l’esperienza della tradizionale Notte Bianca, rendendola parte di un festival più ampio e strutturato. L’appuntamento clou cade il 4 luglio. Quella sera, organizzata in stretta collaborazione con Confcommercio Bastia Umbra, il palco ospiterà il Banco del Mutuo Soccorso, formazione storica del progressive rock italiano, attiva da oltre cinquant’anni e considerata tra le più rappresentative del genere nel panorama nazionale.

Musica per ogni gusto

La sezione musicale è quella più articolata dell’intero cartellone. Il ciclo denominato Grandi Autori propone serate dedicate a leggende della musica internazionale: Pink Floyd, Pino Daniele, Jimi Hendrix e Leonard Cohen sono tra i nomi omaggiati. Accanto a questi appuntamenti trovano spazio concerti corali, esibizioni di musica classica e il Chroma Festival, che porta in città sonorità contemporanee.

Di particolare interesse è anche l’iniziativa Un Piano in Piazza per Te, che collocherà uno strumento a disposizione di chiunque voglia suonare in Piazza Mazzini. Un gesto semplice ma simbolicamente potente, capace di avvicinare la musica a chi normalmente ne fruisce soltanto come spettatore.

Tra gli appuntamenti di maggior pregio spicca Notte di Musica e d’Astri, in calendario il 18 luglio in Via Tre Case. Sul palco si alterneranno Francesco Bearzatti, Lorenzo Bisogno, Carmine Ioanna e Federico Gili, accompagnati dal Coro Aurora di Bastia. A fare da cornice, le osservazioni astronomiche curate dal Gruppo Astrofili del Subasio. L’evento, realizzato in collaborazione con Suoni Controvento, unisce l’ascolto alla contemplazione del cielo in una formula originale e coinvolgente.

Culture del Mediterraneo e ballo

La sezione Adriatico Mediterraneo porta a Bastia Umbra musiche, danze e tradizioni provenienti dall’Albania e dal Maghreb. Non si tratta di semplice folklore, ma di un percorso di dialogo tra identità culturali diverse che trovano nel palcoscenico estivo un terreno comune.

Parallelamente, la rassegna Ballando propone serate dedicate al movimento e all’intrattenimento collettivo. Il programma spazia dai ritmi nordamericani e latinoamericani fino al tributo a Lucio “Camacho”, per concludersi con una grande festa anni ’80 e ’90 firmata Disco Ring.

Letteratura e teatro

La dimensione letteraria del festival si esprime attraverso incontri, presentazioni editoriali e conferenze. Il progetto Frammenti di Guerra merita un’attenzione particolare: si tratta di un ciclo di letture teatralizzate che attraversa Shakespeare, Giuseppe Ungaretti, Erich Maria Remarque e Italo Calvino, costruendo un percorso sul tema della guerra nella letteratura europea del Novecento e non solo.

Sul versante teatrale, il cartellone include La Ridichulosa Historia de Pulcinella Cornuto Immaginario, spettacolo che reinterpreta in chiave contemporanea la maschera della commedia dell’arte. Non mancano proposte rivolte espressamente a bambini e famiglie, che garantiscono copertura trasversale per tutte le fasce d’età.

Arte tra fumetto e musica

Il Teatrino di Piazza Mazzini ospiterà la mostra Music & Comics, realizzata in collaborazione con UmbriaCon. La rassegna espone opere originali di autori di caratura internazionale: tra i nomi coinvolti figurano Mitsuhiro Arita, Sara Pichelli, Alex Maleev e Kevin Eastman, quest’ultimo noto come co-creatore delle Tartarughe Ninja. L’iniziativa rappresenta uno dei momenti più insoliti dell’intera programmazione, capace di attrarre appassionati di settori normalmente distanti tra loro.

Un’estate anche per i più piccoli

L’Estate dei Bambini occupa una posizione centrale nel calendario. Il programma dedicato ai più giovani comprende laboratori creativi, spettacoli dal vivo, letture animate e la Grande Festa delle Bolle, evento che negli anni precedenti ha raccolto ampi consensi di pubblico.

Dal 26 giugno al 5 luglio, Piazza del Mercato ospita il Villaggio Luna Park, con gonfiabili, pista del trenino, Free Fall e altre attrazioni. Un’offerta pensata per intrattenere i bambini durante la settimana di BasFest, con un’attenzione concreta alle esigenze delle famiglie.

Sport: torna Street Cage

Tra il 25 e il 28 giugno torna uno degli eventi più attesi dal pubblico giovane: Street Cage, torneo nazionale di basket 3×3 inserito nel circuito ufficiale della disciplina. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Street Cage APS, non è solo competizione sportiva. Attorno ai campi da gioco si sviluppa un programma di intrattenimento che anima il centro cittadino fino a tarda serata, trasformando Bastia Umbra in un punto di riferimento per gli appassionati del genere.

Un progetto collettivo

Bastia Aria d’Estate 2026 non è il frutto di un’iniziativa singola, ma il risultato di una rete ampia e coordinata. La collaborazione tra soggetti pubblici, associazioni di categoria, realtà del volontariato e gruppi culturali restituisce la misura di un territorio capace di fare sistema. Il programma completo è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Bastia Umbra.