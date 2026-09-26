Bastia Umbra, al via i Giochi in Piazza del Palio 2026

Rioni in sfida tra tradizione e la diretta streaming web
FLASH NEWS – 📌 📌 La sessantaquattresima edizione del Palio de San Michele entra nel vivo a Bastia Umbra. Questa sera in Piazza Mazzini i quattro Rioni si sfidano nei Giochi in Piazza. L’evento sara visibile anche in diretta streaming web.
La sfida tra i quattro Rioni in Piazza Mazzini
La sessantaquattresima edizione del Palio de San Michele entra in una fase determinante con lo svolgimento dei Giochi in Piazza all’interno di Piazza Mazzini a Bastia Umbra. La serata di sabato ventisei settembre vede contrapposti i quattro Rioni cittadini: Moncioveta, Portella, San Rocco e Sant’Angelo. L’appuntamento rappresenta la seconda prova ufficiale della manifestazione storica dopo le tradizionali Sfilate.
L’intera serata viene trasmessa in diretta streaming sui portali terrenostre.info e paliodesanmichele.it, permettendo la visione anche a distanza. La giornata di venerdì venticinque settembre ha visto inoltre lo svolgimento dell’evento Rion Mini Sport dueemilaventisei, dedicato all’avvicinamento dei giovani alle discipline sportive e all’atmosfera della festa rionale.
Le quattro discipline della competizione e le regole
Il programma della competizione rionale si articola in quattro distinte prove di abilità e resistenza. Il Tiro alla fune costituisce la disciplina centrale, disputata in varie manche alternate alle altre gare. La Corsa con il sacco si svolge nella forma di una staffetta per quattro concorrenti, due uomini e due donne, lungo un tracciato di quarantacinque metri a frazioni alternate.
Il Tandem coinvolge tre coppie miste unite da cavigliere lungo un percorso a ostacoli con labirinto, tunnel, tappeti elastici e vasca con bottiglie in plastica, seguito da un lancio di precisione su tabellone coadiuvato da un settimo elemento di squadra, con limite di dieci minuti. Il Palo della cuccagna prevede la scalata delle strutture in legno da parte di due concorrenti per recuperare quattro premi, mentre due partecipanti femminili restano a terra per la gestione delle ceste.
Statistiche dell’Albo d’Oro e i prossimi appuntamenti
L’Albo d’Oro della manifestazione vede in testa il Rione Moncioveta con venticinque successi complessivi, seguito da Sant’Angelo con diciannove affermazioni, Portella con nove e San Rocco a quota sei.
La precedente edizione del duemilaventicinque è stata vinta dal Rione Sant’Angelo con quattordici punti, davanti a San Rocco con tredici, Moncioveta con nove e Portella con otto. Le attività del Palio de San Michele proseguono nella serata di domenica ventisette settembre con la trentaquattresima edizione del Minipalio, rivolta ai giovani partecipanti. La conclusione della festa è prevista per lunedì ventotto settembre con la Veglia della Lizza nelle chiese rionali e la successiva corsa della Lizza in Piazza Mazzini per l’assegnazione del titolo duemilaventisei.
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