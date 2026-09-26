Bastia Umbra, al via i Giochi in Piazza del Palio 2026

Falsa partenza per Mancini, Italia sconfitta 2-0 dal Belgio all’Olimpico Inizia con una sconfitta in Nations League il nuovo corso azzurro

Cina-USA, le due first lady visitano il Museo nazionale d’arte asiatica WASHINGTON (STATI UNITI) (XINHUA/ITALPRESS) – Peng Liyuan, moglie del presidente cinese Xi Jinping, e Melania Trump, moglie del presidente statunitense Donald Trump, ieri hanno visitato il Museo nazionale d’arte asiatica a Washington.Le due first lady hanno visitato diverse sale espositive, tra cui la Peacock Room. Peng ha espresso apprezzamento per la restituzione da parte degli […]

Caro materiali, i ritardi nei rimborsi frenano le grandi opere ROMA (ITALPRESS) – Calcestruzzo, bitume, acciaio, energia: i rincari degli ultimi anni hanno colpito in modo trasversale le imprese italiane impegnate nelle grandi opere pubbliche, e i tempi con cui questi extra-costi vengono riconosciuti dalle stazioni appaltanti restano, in molti casi, un peso concreto sulla gestione dei cantieri. Le testimonianze raccolte oggi dal Sole 24 […]

All’Ismett di Palermo esperti da tutta Italia a confronto sui trapianti cardiaci PALERMO (ITALPRESS) – Condividere le competenze e delle esperienze maturate nei diversi centri italiani: è questo l’obiettivo del Consensus Meeting Nazionale promosso dalla Società Italiana di Chirurgia Cardiaca (SICCH), che si è svolto oggi all’Ismett di Palermo e ha riunito i principali esperti italiani del settore. “L’iniziativa è stata promossa dalla Società Italiana di Chirurgia […]

“Non Oggi”, alla Festa del Cinema di Roma il corto di Sergio Castellitto ROMA (ITALPRESS) – Il 22 ottobre, nell’ambito del programma ufficiale della Festa del Cinema di Roma, nella sezione Altri Eventi, sarà presentato “Non Oggi”, un corto d’autore realizzato con la regia e la partecipazione di Sergio Castellitto, nato dall’idea di raccontare attraverso il linguaggio del cinema un futuro in cui le sigarette appartengano al passato. […]

Alemanno “Meloni non ha più il monopolio a destra, noi disponibili al dialogo” ROMA (ITALPRESS) – “Noi siamo disponibili a parlare con Meloni, ma è lei che fino ad ora si è rifiutata di parlare con noi. Lei non è abituata ad avere degli interlocutori forti. Noi siamo disponibili, ma non siamo disponibili a derogare i nostri principi fondamentali. Meloni fa quasi finta che non esiste Futuro Nazionale […]

IEG, si è chiusa a Rimini la prima edizione di BEX – Beyond Exploration Expo RIMINI (ITALPRESS) – Tre giornate di esposizione, conferenze e incontri d’affari per mettere in contatto industria spaziale e settori produttivi a terra. BEX – Beyond Exploration Expo, l’expo-conference targata Italian Exhibition Group, dedicata alla convergenza tra space economy e industrie terrestri, ha chiuso oggi al Rimini Expo Centre la sua prima edizione. Hanno esposto 147 […]

Fondazione Cariplo e BEI, alleanza per l’housing accessibile MILANO (ITALPRESS) – Fondazione Cariplo ha ospitato un importante momento di confronto dedicato al tema della casa, che ha riunito alcuni tra i più autorevoli rappresentanti delle istituzioni, della finanza e del Terzo settore attivi in Italia e in Europa nel campo dell’housing sociale e dell’accesso all’abitare.Questo appuntamento, nato dalla volontà di mettere a fattor […]

Fondazione Terna “custodisce” San Francesco, presentato il progetto ad Assisi ASSISI (PERUGIA) (ITALPRESS) – Si chiama “Custodire San Francesco” ed è il progetto promosso da Fondazione Terna che ha reso possibile il recupero, la messa in sicurezza e la realizzazione di fac-simile in alta definizione di dodici antichi documenti conservati nell’archivio del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, contribuendo alla tutela di testimonianze fondamentali […]