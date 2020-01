Bastia, il programma della biblioteca comunale

da Lorenzo Capezzali

Battesimo dell’evento organizzato da Sistema Museo, che gestisce la Biblioteca comunale «Alberto la Volpe». L’appuntamento è per sabato prossimo, nell’ambito del progetto Città che Legge, «Leggere fra me e te per un noi che va oltre i campanili».

Bastia Umbra è riconosciuta «Città che legge 2018», essendo segnalata tra i 73 progetti presentati da comuni tra 15.000 e 50.000 abitanti. Bastia. Fra gli obiettivi del progetto c’è la Giornata delle Famiglie in Biblioteca che partirà sabato 1 febbraio.

Sono in programma due incontri: il primo alle 10 con «Libri liberi in Biblioteca – Tu scegli un libro e noi te lo regaliamo!»; il secondo alle 17 «Storie di lupi strampalati e bambine coraggiose», letture interattive a cura dell’associazione culturale Teatro le Onde.

Commenta Il sindaco Paola Lungarotti: “Ho manifestato apprezzamento per le numerose iniziative che caratterizzano l’attività della Biblioteca comunale, una sorta di aula didattica extra scolastica e per questo ho ringraziato la responsabile della biblioteca dr.ssa Michela Giuglietti.

Noi come Giunta comunale ci stiamo adoperando nel settore Cultura affinché da qui in avanti possa nascere un cartello d’interventi per Biblioteche, libri d’effetto, letture ed iniziative che si correlano con la P.I. sport e tempo libero impegnato. Un pezzo di programma elettorale ultimo che i cittadini hanno apprezzato ed invogliato a fare sempre meglio”.