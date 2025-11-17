Bastia Umbra, sosta gratuita per residenti penalizzati dai lavori a Bastia Umbra

Agevolazione fino al 5 dicembre per vie limitrofe a via Roma
Con deliberazione della Giunta comunale n. 323 del 10 novembre 2025, l’Amministrazione di Bastia Umbra ha stabilito la gratuità della sosta negli stalli a pagamento per i residenti titolari di garage e posti auto privati nelle vie Piave, Gambara, Lago Persio, Clitunno, Subasio e San Vitale. La misura resterà in vigore fino al 5 dicembre 2025, termine previsto per la conclusione dei lavori di riqualificazione in corso nel centro storico e nel primo tratto di via Roma.
Il provvedimento nasce dall’esigenza di ridurre i disagi dei cittadini, che in queste settimane si trovano nell’impossibilità di accedere agevolmente ai propri spazi privati a causa dei cantieri. L’intervento, finanziato con fondi del PNRR, comprende la posa di nuove pavimentazioni, l’installazione di impianti moderni, la collocazione di arredi urbani e l’aggiornamento della segnaletica.
Per usufruire dell’agevolazione, i residenti dovranno comunicare alla Polizia Locale le targhe dei veicoli utilizzati. La registrazione potrà avvenire tramite posta elettronica, presso lo sportello di Piazza Umberto I o attraverso il protocollo comunale di Piazza Cavour. Il modulo necessario è disponibile in allegato alla deliberazione e presso gli uffici competenti.
La decisione conferma l’attenzione dell’Amministrazione verso la cittadinanza, con un atto che mira a bilanciare le difficoltà temporanee con un beneficio concreto. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di riqualificazione urbana, volto a restituire al centro storico un volto rinnovato e più funzionale.
Keyword: Bastia Umbra, sosta gratuita, residenti, via Roma, riqualificazione, PNRR, Polizia Locale, deliberazione, Giunta comunale, centro storico, autorimesse, posti auto, lavori pubblici, agevolazione, viabilità.
Commenta per primo