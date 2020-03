Calcio, serie D, il bastia perde con il San Donato in Toscana

da Lorenzo Capezzali

Bastia giu’ in Toscana per 2-0 scivolando verso le sabbie mobili del fondo classifica. Numeri negativi quelli bastioli che preoccupano non poco quadri tecnici e societari che ora vedono avvicinarsi situazioni difficili per la salvezza. La partita vede il S.Donato del Chianti comandare le operazioni sul campo per tentare l’inversione di marcia della loro classifica.

La gara la porta avanti il S.Donato con gioco e agonismo davanti ad un Bastia pronto ad arginare fasce e costruzione delle manovre. Al 20’ pt Disanto fissa il vantaggio di un goal dopo una manovra precisa e ficcante. Il Bastia non ci sta e crede nella possibilità di ribaltare il punteggio. Il San Donato regge e nel secondo tempo raddoppia con Kernezo mettendo alle corde il Bastia che ora dovra’ molto riflettere in società.

Aglianese-Grassina 3-3

40′ pt Castellani (A), 13′ st rig. Baccini (G), 17′ st Torrini (G), 27′ st Castellani (A), 35′ st rig. Baccini (G), 49′ st Coralli (A)

A. Montevarchi-Gavorrano 1-0

12′ st Giustarini

Foligno-Cannara 1-2

5′ st rig. Moracci (C), 26′ st Ubaldi (C), 50′ st Negro (F)

Grosseto-Scandicci 2-0

22′ st Galligani, 48′ st Boccardi

Pomezia-Flaminia 0-0

Ponsacco-Sangiovannese 0-1

39′ st Mencagli

S. Donato Tav.-Bastia 2-0

20′ pt Disanto, 47′ st Kernezo

Trestina-Monterosi 0-1

18′ pt Pippi

Tuttocuoio-Albalonga 0-2

3′ st Pace, 27’0 st Cardillo

CLASSIFICA

Grosseto 52

Monterosi 50

Grassina 46

Albalonga 45

A. Montevarchi 40

Scandicci 39

Foligno 36

Aglianese 34

Flaminia 34

Gavorrano 34

Cannara 33

Trestina 33

Sangiovannese 32

San Donato Tav. 31

Bastia 26

Pomezia 26

Ponsacco 17

Tuttocuoio 16