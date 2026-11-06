Cantiere a Ospedalicchio, mozione sugli sgravi alle attività

Bastia Umbra, la maggioranza chiede di valutare agevolazioni

📌 FLASH NEWS – La maggioranza di Bastia Umbra annuncia una mozione per valutare sgravi sui tributi comunali per negozi e artigiani penalizzati dal cantiere di piazza Bruno Buozzi a Ospedalicchio. Richiesto il confronto con gli imprenditori.

La maggioranza consiliare di Bastia Umbra porterà alla prossima seduta del Consiglio comunale una mozione per valutare agevolazioni sui tributi comunali a favore delle attività commerciali e artigianali più penalizzate dai lavori in piazza Bruno Buozzi, a Ospedalicchio. La Coalizione Civico Progressista ha annunciato la proposta, che chiede al sindaco e alla giunta di verificare con gli uffici quali misure di sostegno siano applicabili.

I lavori avviati il 15 giugno e i disagi per le attività

Il cantiere è partito il 15 giugno. L’intervento punta a riqualificare gli spazi pubblici e a migliorare la vivibilità del centro storico della frazione. La maggioranza sostiene il progetto e richiama l’attenzione sugli effetti che un cantiere di più mesi può avere sulle attività della piazza e delle aree vicine.

Tra le difficoltà indicate dalla coalizione figurano le limitazioni alla circolazione, le modifiche agli accessi e la minore visibilità degli esercizi. La mozione chiede di continuare a seguire l’andamento dei lavori per favorire il rispetto del cronoprogramma e contenere i disagi. Il testo prevede anche un confronto costante con commercianti e artigiani interessati dagli interventi.

La verifica sugli sgravi e sui requisiti

Per la valutazione degli sgravi, la maggioranza richiama l’articolo 1, comma 86, della legge 549 del 1995. Secondo quanto riportato dalla coalizione, la disposizione consente ai Comuni di deliberare agevolazioni sui tributi, fino all’esenzione totale, per le attività commerciali e artigianali situate in zone chiuse al traffico a causa di lavori pubblici che si protraggono per oltre sei mesi.

La richiesta al Consiglio comunale riguarda l’avvio di una verifica sul caso di Ospedalicchio. Gli uffici competenti dovrebbero esaminare se ricorrano le condizioni per applicare gli strumenti richiamati e quali interventi siano compatibili con gli equilibri di bilancio. La scelta di eventuali agevolazioni dipenderà dall’esito di questa valutazione.

Il rilancio della piazza dopo il cantiere

La mozione affronta anche la fase successiva alla conclusione dei lavori. La maggioranza propone di coinvolgere commercianti, artigiani, associazioni e cittadini in iniziative per riportare persone e attività nel centro storico. L’obiettivo indicato dalla Coalizione Civico Progressista è favorire la frequentazione della piazza e creare occasioni di incontro che possano sostenere anche l’economia della frazione. La coalizione attribuisce alle attività di prossimità un ruolo sia commerciale sia sociale nella vita quotidiana di Ospedalicchio.