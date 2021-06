Cinema Esperia, film in programmazione dal 9 giugno a martedì 15

tre film con orari da zona bianca già da una settimana. Ultima chance per guardare la commedia Disney, Crudelia, con Emma Stone ed Emma Thompson. Al Cinema Esperia in programmazionecon orari da zona bianca già da una settimana. Ultima chance per guardare la commedia Disney,, con Emma Stone ed Emma Thompson.

Per i più grandi, invece, due film pluripremiati: The Father – Nulla è come sembra (2020), con il premio Oscar Anthony Hopkins, e Un altro giro (2020) che vede come protagonista l’attore danese Mads Mikkelsen.

Cinema Esperia

Via Roma, 25 – Bastia Umbra

Tel.: 340 521 4937

mercoledì 9 18

21

THE FATHER – NULLA È COME SEMBRA (The Father)

Regia: Florian Zeller

Cast: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Imogen Poots, Rufus Sewell, Olivia Williams

Genere: Drammatico, – Gran Bretagna, 2020

Durata: 97 min. – colore

Produzione: Gran Bretagna (2020)

Distribuzione: Bim Distribuzione

Un’odissea nello spazio della mente del protagonista. Tratto dall’omonima pièce teatrale, il film racconta di una figlia alle prese con un bizzarro e divertente padre affetto da demenza senile. Il film ha ottenuto 6 candidature e vinto 2 Premi Oscar, 4 candidature a Golden Globes, 6 candidature e vinto un premio ai BAFTA, 6 candidature e vinto un premio ai Satellite Awards, 6 candidature e vinto 3 British Independent, 4 candidature a Critics Choice Award, 2 candidature a SAG Awards, 1 candidatura a Directors Guild, ha vinto un premio ai Goya.

Tra le vie residenziali della Londra benestante, Anne si reca a far visita al padre Anthony nel suo appartamento. L’uomo, ottantenne, è rammaricato quando la figlia gli annuncia un prossimo trasferimento a Parigi per raggiungere l’uomo che ama, e chiede cosa ne sarà di lui. Poco dopo, sempre in casa sua, Anthony trova un uomo seduto a leggere il giornale, il quale sostiene di essere il padrone di casa e il marito di Anne. Pur vivace e a tratti ben lucido, Anthony mostra sintomi del morbo di Alzheimer, dimenticando fatti, luoghi e persone. Nel rapporto con i suoi familiari e con la giovane badante Laura, ultima di una lunga serie, la vita di Anthony prosegue per frammenti confusi che la sua mente non riesce più a ricomporre.

mercoledì 9 NON PROGRAMMATO giovedì 10 18.45

21.30 venerdì 11 18.45

21.30 sabato 12 18.45

21.30 domenica 13 18.45

21.30 lunedì 14 CHIUSURA SETTIMANALE martedì 15 18.45

21.30

UN ALTRO GIRO (Druk)

Regia: Thomas Vinterberg

Cast: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe, Maria Bonnevie

Genere: Drammatico

Durata: 116 min. – colore

Produzione: Danimarca (2020)

Distribuzione: Movies Inspired, Medusa

Quattro amici sperimentano una strana teoria per stimolare la propria mente. Martin, un professore di scuola superiore, scopre che i suoi studenti, i suoi coetanei e persino sua moglie lo trovano noioso, apatico, cambiato. Non è sempre stato così: è stato un docente brillante e un compagno appassionato, quando era più giovane, ma ora è come spento. D’accordo con i colleghi e amici Tommy, Nicolaj e Peter, decide allora di cominciare, insieme a loro, a bere regolarmente ogni giorno, per supplire alla carenza di alcol che l’uomo si porta dietro dalla nascita, secondo la teoria del norvegese Finn Skårderud. L’esperimento, che ha anche un’aspirazione scientifica, comincia subito a dare i primi frutti e Martin torna ad essere un insegnante apprezzato e speciale. Ma gli amici rilanciano, aumentando il tasso alcolico e le cose prendono un’altra piega.

Il film ha ottenuto 2 candidature e vinto un premio ai Premi Oscar, 1 candidatura a Golden Globes, 4 candidature e vinto un premio ai BAFTA, ha vinto 4 European Film Awards, ha vinto un premio ai Cesar, 1 candidatura a Satellite Awards, 1 candidatura a Critics Choice Award.