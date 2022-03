Dal 17 al 23 una settimana di film all’insegna della commedia all’Esperia

FILM DAL 17 AL 23 MARZO

UNA SETTIMANA ALL’INSEGNA DELLA COMMEDIA

LICORICE PIZZA, una commedia ambientata negli anni ’70 che racconta una gioventù senza limiti e senza direzione. Con la regia di Paul Thomas Anderson (Boogey Nights Magnolia, Il petroliere), è arricchito da un cast di grandi attori (Sean Penn, Tom Waits e Bradley Cooper) che affianvìcano i giovani bravissimi protagonisti.

Arriva finalmente l’attessissima commedia british IL RITRATTO DEL DUCA. Un anziano idealista e brontolone scopre che il figlio ha rubato un quadro di Goya e decide di chiedere un riscatto per dare benefici ad anziani e poveri. Protagonisti due giganti del cinema, Jim Broadbent ed Helen Mirren.

Tante risate e uno spaccato di storia con C’ERA UNA VOLTA IL CRIMINE. Terzo capitolo della trilogia del crimine, con Marco Giallini, Gian Marco Tognazzi ed Edoardo Leo. Il gruppo di sgangherati criminali torna indietro nel tempo, nel 1943, per rubare la gioconda ai nazisti…

Per i più piccini un’altra settimana per il film di animazione LIZZY E RED. Realizzato in stop-motion con personaggi di plastilina, è un ritorno ad uno stile di animazione classico ed artigianale, con una storia originale sull’amicizia tra due personaggi che per natura dovrebbero essere nemici. Da non perdere!

ATTENZIONE Vi informiamo che lo spettacolo teatrale AVRAI VENT’ANNI TUTTA LA VITA sarà programmato giovedì 31 Marzo alle 21

Los Angeles, 1973. Gary Valentine, adolescente intraprendente e fanfarone, incontra Alana Kane, venticinquenne sul cammino dell’indipendenza. Lei gli porge specchio e pettine per la foto dell’annuario scolastico, lui le dichiara il suo amore eterno. Lei rifiuta e lui insiste. In cosa crede Gary? A cosa si oppone Alana? Dieci anni li separano ma tutto sembra unirli. Irresistibilmente attratti l’uno dall’altra, …

Leggi tutto.

IL RITRATTO DEL DUCA Newcastle, 1961. Kempton Bunton ha sessant’anni e qualcosa da dire, sempre. Contro il governo, contro la stupidità, contro l’ingiustizia sociale soprattutto, che combatte come Robin Hood nella Contea di Nottinghamshire. Ma la battaglia più strenua è quella domiciliare con Mrs. Bunton, la consorte inasprita dalla vita e dalla morte prematura della loro figlia. Kempton scrive drammi che nessuno leggerà e … Leggi tutto.

C’ERA UNA VOLTA IL CRIMINE Nel terzo capitolo della saga, l’improbabile banda di criminali viaggia indietro nel tempo fino al 1943 per rubare la Gioconda ai francesi: ad aiutarli nella difficile impresa Claudio Ranieri (Giampaolo Morelli) , professore di storia pignolo ed iracondo che insieme allo spaccone Moreno (Marco Giallini) e al timoroso Giuseppe (Gian Marco Tognazzi) affronterà mille pericoli. Mentre fuggono col quadro i … Leggi tutto.